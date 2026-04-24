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Speicherlösungen für Privatanwender

Neu von Seagate: One Touch und FireCuda X von 8 bis 24 TB
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Seagate Technology erweitert sein Angebot an externen Speicherlösungen und richtet sich dabei gezielt an private Nutzer sowie semiprofessionelle Anwender. Im Fokus stehen zwei Produktlinien, die steigende Datenmengen im Alltag aufnehmen sollen.

Firecuda X

Also, Backups, Fotos und Videos in hoher Auflösung und umfangreiche Spieleinstallationen.

Ein zentrales Merkmal der neuen Geräte ist die vereinfachte Handhabung. Die neuen Modelle setzen auf USB-C, wodurch sowohl die Stromversorgung als auch die Datenübertragung über dasselbe Kabel erfolgen. Das reduziert den Aufwand bei der Einrichtung und sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

One Touch und FireCuda X mit 8 TB

Die überarbeitete One-Touch-Serie richtet sich an Nutzer, die eine unkomplizierte Lösung für tägliche Datensicherungen suchen. Die Einrichtung erfolgt ohne zusätzliche Schritte, Dateien lassen sich per Drag-and-Drop übertragen. Unterstützt werden sowohl macOS- als auch Windows-Rechner.

Seagate One Touch

  • Kapazitäten: 8 TB, 20 TB, 24 TB
  • Preis: ab 249,99 Euro
Produkthinweis
Seagate One Touch Desktop 8TB, Externe Festplatte, USB-C Powered (Kein Netzstecker), 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook... 223,99 EUR

Mit der FireCuda X spricht Seagate insbesondere Spieler an. Moderne Titel und zugehörige Aufnahmen benötigen zunehmend mehr Speicherplatz. Die externe Festplatte ergänzt vorhandene interne Laufwerke und ermöglicht eine Erweiterung ohne aufwendigen Einbau.

Seagate FireCuda X

  • Kapazitäten: 8 TB, 20 TB
  • Preis: ab 333,99 Euro
Produkthinweis
Seagate FireCuda X Vault Externe 8-TB-Externe Festplatte (HDD) – USB-C, RGB-Beleuchtung, Zertifiziert für Xbox auf... 253,48 EUR

LaCie 8big Pro5 mit bis zu 256 TB

Für professionelle Anwendungen bietet die Tochtermarke LaCie mit der 8big Pro5 eine RAID-Speicherlösung an, die auf hohe Datenraten und Ausfallsicherheit ausgelegt ist. Mehrere Festplatten arbeiten dabei zusammen, um große Datenmengen parallel zu verarbeiten oder redundant zu speichern.

  • Kapazitäten: 32 TB, 64 TB, 128 TB, 192 TB, 256 TB
  • Preis: ab 6.359,99 Euro

Das System wird über Thunderbolt 5 angebunden und richtet sich an Nutzer, die mit großen Video- und Bilddateien arbeiten. Dazu zählen etwa 4K- und 8K-Produktionen oder umfangreiche Fotoarchive. Die Kombination aus hoher Kapazität und schneller Datenübertragung soll den Einsatz sowohl im Studio als auch unterwegs ermöglichen.
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24. Apr. 2026 um 11:07 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Entweder bin ich blind oder ich kann nicht lesen… bei der Seagate Festplatte kann ich nirgend erkennen ob SSD oder HDD sowie die Schreib-/Lesegeschwindigkeit. Aber bei 8 TB nur rund 250€ wird es sich wohl um eine HDD handeln.

  • Wow nur noch ein Kabel nötig das ist wirklich „neu“

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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