LibreOffice 7.5 ist da: Die neuen Funktionen im Video

So günstig das Office-Abonnement von Microsoft inzwischen auch sein mag, wer sich in Vereinen engagiert, gemeinnützige Arbeit leistet oder auch einfach nur im sozialen Bereich unterwegs ist, kann ein Lied davon singen wie schlecht ausgestattet entsprechende Büros sind. Hier freut man sich oft schon über funktionierende Setups – an Geld für Software ist hingegen meist gar nicht zu denken.

Entsprechend wichtig ist das Vorhandensein des freien Bürosoftware-Paketes LibreOffice, das jetzt in Ausgabe 7.5 erhältlich ist und, optimiert für Intel-Prozessoren und Apples eigene Chips, jetzt in seiner neuen Ausgabe aus dem Netz geladen werden kann.

Viele neue Funktionen

Zu den neuen Funktionen von Version 7.5 gehören eine deutlich verbesserte Darstellung des Dunkelmodus sowie neue Programm-Symbole und ein überarbeitetes Startcenter.

Unter macOS unterstützen die Büro-Anwendungen jetzt die Schrifteinbettung. Zudem wurde der PDF-Export optimiert. Dass man LibreOffice auch dazu nutzen kann vorhandene PDF-Dateien zu bearbeiten haben wir erst kürzlich thematisiert:

PDFs am Mac bearbeiten: LibreOffice ist nicht zu unterschätzen

Neben den allgemeinen Verbesserungen bringt LibreOffice auch spezifische Neuerungen für den Excel-Konkurrenten Calc und das Word-Äquivalent Writer mit. So unterstützt Calc nun Diagramme in Datentabellen und verbessert die bedingte Formatierung. Writer hat die Darstellung von Lesezeichen überarbeitet und bietet erste maschinelle Übersetzungen über eine DeepL-Schnittstelle an.

Office und Sprachpaket zusammen laden

LibreOffice 7.5 Community richtet sich in erster Linie an Privatpersonen und gemeinnützig arbeitenden Anwender. Unternehmen sind dazu aufgerufen das Open-Source-Projekt auch finanziell zu unterstützen. Alle Änderungen der neuen Version sind hier zusammengefasst.

Mac-Anwender laden sich nicht nur LibreOffice 7.5, sondern zusätzlich auch das deutsche Sprachpaket und installieren dies.