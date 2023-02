Amazon: Neue Paperwhite-Farben und Hardware-Angebote

Wir haben gestern schon auf den derzeit im Preis reduzierten Echo Dot hingewiesen. Ergänzend dazu gibt es bei Amazon jetzt auch den Echo Show 8 und die Schaltsteckdose Amazon Smart Plug per Rabattcode deutlich vergünstigt.

Damit verbunden müssen wir aber auch wieder auf die Einschränkung hinweisen, dass Amazon die folgenden Preisvorteile offenbar nicht für alle Kunden bereithält. Die Aktionspreise sind jeweils mit dem Hinweis „Nur für ausgewählte Kunden“ versehen – wie auch immer diese Auswahl letztendlich stattfindet.

Der Amazon Smart Plug ist aktuell bereits ab 6,99 Euro erhältlich. Ob ihr in den Genuss dieses Preisvorteils kommt, müsst ihr ausprobieren, in dem ihr die Schaltsteckdose in den Einkaufswagen legt und an der Kasse den Aktionscode ALEXAPLUG eingebt. Prüft daraufhin dann nochmal den angezeigten Endpreis.

Das gleiche gilt für den Echo Show 8. Hier kann man den Aktionscode SHOW8 verwenden und bekommt den Echo mit Bildschirm im besten Fall für 79,99 Euro anstatt 129,99 Euro.

Beim Echo Dot haben ebenfalls ausgewählte Nutzer die Möglichkeit, den Preis für das Gerät mit dem Aktionscode DOTUPGRADE von regulär 59,99 Euro auf nur 24 Euro zu reduzieren.

Kindle Paperwhite in Blau und Grün

Amazon hat darüber hinaus auch neue Farben für den Kindle Paperwhite ins Programm genommen und bietet den E-Book-Reader jetzt auch in den Farben Denim Blau und Agavengrün an.

Die aktuelle Generation des Kindle Paperwhite an sich ist seit knapp anderthalb Jahren mit einem regulären Preis von 149,99 Euro im Handel und verfügt über einen 17 Zentimeter großen E-Ink-Bildschirm mit zwischen weiß und bernsteinfarben verstellbarer Farbtemperatur und bis zu zehn Wochen Akkulaufzeit. Der Kindle Paperwhite ist nach IPX8 gegen Wasser geschützt und überlebt somit in der Regel auch einen versehentlichen Absturz in der Badewanne.