NODI Flip: Kinder-Musikbox mit Spotify und Sprachnachrichten

Mit dem NODI Flip bietet ein Berliner Unternehmen eine neue Musikbox für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren an. Das Gerät kombiniert den Zugriff auf Spotify und Hörbücher mit einer Nachrichtenfunktion, über die Kinder Sprachnachrichten an ausgewählte Kontakte verschicken können. Ein Smartphone benötigen sie dafür nicht. Die Bedienung erfolgt über große Tasten und ein kleines Statusdisplay.

Der NODI Flip kostet zum Vorverkaufsstart 159 Euro. Wer das Gerät auch unabhängig vom heimischen WLAN nutzen möchte, kann für 189 Euro zur LTE-Version greifen. Die regulären Preise liegen jeweils zehn Euro höher. Der Hersteller nimmt aktuell Vorbestellungen entgegen und hat die Auslieferung für den laufenden Monat eingeplant.

Spotify hören und Nachrichten verschicken

Welche Musik auf dem Flip landet, bestimmen die Eltern. Über die begleitende App für iOS und Android lassen sich Spotify-Alben, Wiedergabelisten und Podcasts auswählen. Kinder können anschließend nur diese freigegebenen Inhalte abspielen. Eine eigene Suche im Spotify-Katalog gibt es nicht. Unterstützt werden kostenlose und kostenpflichtige Spotify-Konten.

Die zweite Besonderheit ist die Nachrichtenfunktion. Kinder können Sprachaufnahmen an andere Flip-Geräte oder an Erwachsene mit installierter NODI-App schicken. Welche Kontakte erreichbar sind, legen die Eltern fest. Klassische Telefonanrufe sind nicht vorgesehen.

Für unterwegs stehen 16 GB Speicher bereit, auf denen sich Inhalte aus der NODI-Bibliothek ablegen lassen. Spotify und Sprachnachrichten benötigen dagegen eine Internetverbindung. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu neun Stunden Wiedergabe an.

LTE-Tarif kostet mindestens 4,99 Euro monatlich

Die LTE-Ausführung unterstützt eine integrierte eSIM oder eine eigene Nano-SIM. Alternativ bietet NODI einen Datentarif mit EU- und UK-Roaming an. Dieser kostet monatlich 9,99 Euro bei flexibler Laufzeit, 6,99 Euro im Jahresvertrag oder 4,99 Euro bei zweijähriger Bindung.

Eine Ortungsfunktion besitzt die Box selbst nicht. Für 15 Euro lässt sich jedoch ein Zubehörgriff bestellen, der Apples „Wo ist?“-Netzwerk und Googles Find Hub unterstützt.

Mit Spotify-Zugriff erinnert das Konzept an die wobie box aus Hamburg. Der NODI Flip ergänzt diesen Ansatz um mobile Kommunikation, bleibt bei den Audioquellen aber eingeschränkt.

Yoto Player ausprobiert: Onlineradio, Podcasts und MP3s für Kinder

Auch der Yoto Player bietet mit eigenen MP3-Dateien, Podcasts und frei wählbaren Radiostreams mehr Möglichkeiten für selbst zusammengestellte Hörinhalte.