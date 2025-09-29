Lautstärkeanzeige für macOS: volumeHUD bringt altes Design zurück

Mit der Einführung von macOS Tahoe hat Apple die Systemsteuerung überarbeitet und dabei auch die Lautstärkeanzeige neu gestaltet. Statt des bekannten Overlays erscheint beim Ändern der Lautstärke nun nur noch ein kleines Pop-up in einer Ecke des Bildschirms.

Die neue Anzeige ist deutlich unauffälliger, verschwindet schnell und kann je nach Hintergrund schwer erkennbar sein. Viele Nutzerinnen und Nutzer empfinden die Umstellung als Rückschritt in der Bedienbarkeit, weil die Lautstärkeänderung nicht mehr so deutlich sichtbar ist.

Der Entwickler Danny Stewart hat darauf reagiert und eine eigene macOS-App veröffentlicht, die die frühere Anzeige zurückbringt. Die Applikation heißt volumeHUD und zeigt beim Anpassen der Lautstärke wieder ein zentrales Overlay, ähnlich wie es lange Zeit Standard auf dem Mac war. Die Anwendung richtet sich an alle, die die gewohnte Rückmeldung beim Ändern der Lautstärke vermissen.

Installation über Homebrew empfohlen

volumeHUD ist kostenlos verfügbar und kann über den Paketmanager Homebrew installiert werden. Der Befehl „brew install dannystewart/apps/volumehud“ sorgt dafür, dass die App eingerichtet wird und künftige Updates automatisch bereitstehen. Alternativ lässt sich die Software auch direkt von der Code-Plattform GitHub laden. Eine integrierte Update-Funktion bietet die App nicht, weshalb die Homebrew-Variante empfohlen wird.

Die Anwendung verzichtet auf eine klassische Benutzeroberfläche und läuft ohne Symbol in der Menüleiste. Wer sie beenden möchte, startet sie einfach ein weiteres Mal. Soll die App automatisch nach dem Hochfahren starten, lässt sie sich in den macOS-Systemeinstellungen unter „Allgemein“ > „Anmeldeobjekte & Erweiterungen“ > „Bei der Anmeldung öffnen“ hinzufügen.

Optionale Zugriffsrechte für erweiterten Komfort

volumeHUD funktioniert grundsätzlich ohne besondere Berechtigungen. Optional kann die App jedoch auf die macOS-Bedienungshilfen zugreifen, um auch dann eine Anzeige einzublenden, wenn die Lautstärke bereits bei null oder hundert Prozent steht.

Außerdem lässt sich die Benachrichtigungsfunktion aktivieren, die beim ersten Start eine kurze Anleitung zeigt und beim Beenden der App informiert. Beide Optionen sind freiwillig und für die Grundfunktion nicht erforderlich.