Amazon Prime Days: Anker mit Aktionstagen bis zum 12. Oktober
Am 7. und 8. Oktober starten die diesjährigen Prime Deal Days bei Amazon. Mitglieder erhalten an diesen beiden Tagen Zugang zu zahlreichen vergünstigten Produkten aus unterschiedlichen Kategorien, darunter Elektronik, Mode sowie saisonale Artikel für Herbst und Winter.

Eufy

Marken wie GoPro, Sennheiser und Levi’s nehmen an der Aktion teil. Bereits im Vorfeld schaltet Amazon erste Angebote frei, zu denen in diesem Jahr auch Technikprodukte von Anker, Eufy und Soundcore gehören.

Anker-Aktionstage bis 12. Oktober

Das heute angekündigte Anker-Angebot umfasst unter anderem mobile Stromversorgungen, Ladelösungen und Staubsaugerroboter. Anker senkt den Preis für seine Laptop-Powerbank, die Smartphones und Notebooks laden kann, von 99,99 Euro auf 74,99 Euro. Die MagGo 3-in-1-Ladestation für iPhone und Apple Watch kostet während der Aktion 75,99 Euro statt 109,99 Euro.

Auch im Audiobereich gibt es Preisnachlässe. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer Liberty 5 von soundcore sind für 79 Euro erhältlich, der reguläre Preis liegt bei 99,99 Euro. Für Heimkino-Interessierte wird das Nebula X1 Beamer Bundle angeboten, das statt 3.599,98 Euro nur 2.499,99 Euro kostet.

Durchschnittlich 32% auf Anker, Eufy und Soundcore

Insgesamt sind über 300 Produkte oder Varianten in der Aktion gelistet. Die durchschnittliche Ersparnis liegt bei rund 32 Prozent. Den größten absoluten Preisvorteil bietet das Nebula X1 Sound- und Transport-Set Bundle mit einer Reduzierung von etwa 1.100 Euro gegenüber dem üblichen Verkaufspreis.

Soundcore

Thematisch decken die Deals vor allem drei Bereiche ab: Ladezubehör wie Netzteile, Powerbanks und MagSafe-Stationen von Anker, Audioprodukte wie In-Ear-Kopfhörer, Lautsprecher und Beamer von Soundcore sowie Haushaltsgeräte wie Saugroboter und Sicherheitskameras von Eufy.

Die Angebote sind sowohl bei Amazon als auch direkt über die jeweiligen Anker-Stores auf der Herstellerseite erhältlich. Da die Stückzahlen erfahrungsgemäß begrenzt sind, empfiehlt sich ein zeitnaher Kauf, um von den reduzierten Preisen zu profitieren.
29. Sep. 2025 um 15:34 Uhr


  • Gefühlt ist bei den Marken das ganze Jahr über Prime Day nur mit abwechselnden Wochen.

