Prime Video im Oktober 2025: Die neuen Serien und Filme im Überblick
Vorneweg schnell der Link auf die ganzen schon verfügbaren September-Neuheiten. Jetzt widmen wir uns dem kommenden Monat: Prime Video erweitert sein Programm nämlich auch im Oktober um mehrere Eigenproduktionen und bekannte Formate. Ab dem 1. Oktober steht der Thriller Play Dirty bereit.
Im Mittelpunkt steht ein professioneller Dieb, der mit einem Team einen großen Raub in New York plant und dabei in Konflikt mit der Mafia gerät. Regie führte Shane Black, in den Hauptrollen sind Mark Wahlberg, LaKeith Stanfield und Rosa Salazar zu sehen.
Am 7. Oktober folgt die fünfte Staffel der Survivalreihe 7 vs. Wild. Diesmal führt das Format die Teilnehmenden in den Amazonas-Regenwald. Dort sollen sie unter schwierigen Bedingungen mehrere Tage autark überstehen. Mit dabei sind unter anderem die Survival-Experten Joe Vogel und David Leichtle sowie die Content Creator AviveHD und Kris Grippo. Neben den Episoden bei Prime Video erscheinen begleitende Behind-the-Scenes-Folgen auf YouTube.
Liebesdrama, True Crime und Reality-Dating
Am 16. Oktober erscheint der spanische Film Culpa Nuestra – Unsere Schuld, der die bekannte Culpables-Reihe abschließt. Die Handlung dreht sich um das Wiedersehen zweier Figuren, die nach einer gescheiterten Beziehung erneut aufeinandertreffen.
Ebenfalls ab dem 16. Oktober zeigt Prime Video die Dokumentation Der Insta-Mord. Sie arbeitet den Mordfall von Ingolstadt aus dem Jahr 2022 auf, bei dem eine junge Frau gezielt als Doppelgängerin ausgewählt und getötet wurde. Angehörige, Ermittler und Beteiligte kommen zu Wort, um den Ablauf und die Hintergründe der Tat zu rekonstruieren.
Ab dem 20. Oktober nimmt Prime Video mit FBoy Island ein neues Dating-Format ins Programm. Drei Teilnehmerinnen treffen auf eine Gruppe von Männern, die entweder eine Beziehung suchen oder um ein Preisgeld spielen. Trash-TV der feinsten Art. Moderiert wird die Sendung von Lola Weippert.
Serienrückkehr und Halloween-Auswahl
Am 31. Oktober startet die sechste Staffel der Krimiserie Der letzte Bulle. Henning Baum übernimmt erneut die Rolle des Mick Brisgau. Produziert wurde die neue Staffel in Zusammenarbeit von Prime Video und SAT.1, wo sie einige Wochen nach dem Streamingstart auch im Free-TV gezeigt wird.
Passend zum Oktober erinnert Prime Video zudem an das schon vorhandene Halloween-Angebot sowohl bei Filmen als auch bei Serien. Zu den verfügbaren Titeln aus dem Horror- und Thrillerbereich gehören Klassiker wie The Shining und Beetlejuice sowie neuere Produktionen wie Late Night with the Devil und Five Nights at Freddy’s. Auch Serien wie The Walking Dead, Fear the Walking Dead und das Special LOL Halloween sind verfügbar.
Neue Serien im Oktober 2025
Ab 1. Oktober
- Pokémon – Die TV-Serie: Rubin Und Saphir | Staffel 6–9
- Die Thundermans | Staffel 3
- Danger Force | Staffel 1 Teil 1 | Kinder & Familie
Ab 15. Oktober
Ab 20. Oktober
Ab 31. Oktober
- Der Letzte Bulle | Exclusive | Staffel 6
- Tremembé | Original | Staffel 1
- Dime Tu Nombre | Original | Staffel 1
Neue Filme im Oktober 2025
Ab 1. Oktober
- Play Dirty | Original
- Memory
- Astrid Lindgrens Weihnachten | Exclusive
- James Bond 007: Casino Royale (2006)
- James Bond 007: Ein Quantum Trost (2008)
- James Bond 007: Skyfall (2012)
- James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (2021)
- Warten auf die Barbaren
- Ich – Einfach unverbesserlich (2010)
- Ich – Einfach unverbesserlich 2 (2013)
- Ich – Einfach unverbesserlich 3 (2017)
- Der Admiral 2: Die Schlacht der Drachen | Exclusive
- Minions
- Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen
- Harry Potter und der Stein der Weisen – Extended Version (2001)
- Harry Potter und die Kammer des Schreckens – Extended Version (2002)
- Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004)
- Harry Potter und der Feuerkelch (2005)
- Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)
- Harry Potter und der Halbblutprinz (2009)
- Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 (2010)
- Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 (2011)
Ab 16. Oktober
- Culpa Nuestra – Unsere Schuld | Original
- Die Croods
- Der Insta-Mord | Exclusive