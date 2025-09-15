macOS 26 Tahoe ist da: Ihr könnt eure Macs aktualisieren

Apple hat sein neues Desktop-Betriebssystem macOS 26 Tahoe zum Download freigegeben. Nutzer können sich auf zahlreiche optische Anpassungen und erweiterte Werkzeuge für den Alltag am Mac einstellen.

Einige Funktionen stehen in direkter Verbindung mit iPhone und iPad, sodass sich die Geräte enger verzahnt nutzen lassen, jedoch sind nicht alle auch in Europa verfügbar.

Neues Design und erweiterte Personalisierung

Mit Liquid Glass führt macOS 26 ein überarbeitetes Erscheinungsbild ein. Transparente Menüs und Seitenleisten legen den Fokus stärker auf Inhalte, während App-Symbole und Widgets farblich angepasst oder durchsichtig gestaltet werden können. Auch Ordner lassen sich einfacher voneinander unterscheiden, da Nutzer eigene Farben und Symbole hinzufügen können.

Das Kontrollzentrum auf dem Mac erhält mehr Flexibilität. Einzelne Elemente lassen sich beliebig anordnen, in Gruppen organisieren oder direkt in die Menüleiste verschieben. Zusätzlich ist es möglich, Steuerungen von Drittanbieter-Apps oder sogar vom iPhone einzubinden.

Live-Übersetzung und neue Telefon-App

Eine zentrale Neuerung ist die systemweite Live-Übersetzung. Texte in Nachrichten, Gespräche in FaceTime oder Anrufe über die neue Telefon-App können in Echtzeit übersetzt werden, ohne dass Daten die Geräte verlassen. Die Telefon-App spiegelt Anrufe vom iPhone auf den Mac und ergänzt diese um Funktionen wie Anruferfilterung.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Mac und iPhone wird ausgeweitet. Über Live-Aktivitäten lassen sich Informationen wie Bestellstatus oder Flugzeiten direkt in der Menüleiste am Mac verfolgen. In Nachrichten stehen erweiterte Filter gegen Spam zur Verfügung, außerdem lassen sich Hintergründe für Chats setzen oder Umfragen in Gruppen starten.

Für die Arbeit mit Inhalten bietet Spotlight erweiterte Möglichkeiten. Suchergebnisse enthalten nicht nur Dateien oder Apps, sondern erlauben auch direkte Aktionen wie das Erstellen von Terminen oder das Versenden von Nachrichten. Gleichzeitig merkt sich Spotlight häufige Eingaben und weist diesen automatisch Tastaturkürzel zu.

Darüber hinaus rückt Apple Spiele stärker in den Vordergrund. Mit der neuen Games-App gibt es einen zentralen Zugang zu installierten Titeln, Spielständen und Freundeslisten, ergänzt um Hinweise auf laufende Events und Herausforderungen.

Kompatibel mit Macs ab 2019

macOS 26 ist mit einer Reihe aktueller Rechner kompatibel. Unterstützt werden alle MacBook Air und MacBook Pro Modelle mit Apple-Chips ab 2020 sowie das MacBook Pro in der 16-Zoll-Variante von 2019 und das 13-Zoll-Modell von 2020 mit vier Thunderbolt-3-Anschlüssen. Zudem läuft das System auf iMacs ab Baujahr 2020, dem Mac mini ab 2020, dem Mac Studio ab 2022 sowie dem Mac Pro ab 2019.