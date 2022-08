LaunchPadder: Freie Mac-App sortiert Apples Launchpad

Auf unserer leicht angestaubten, noch immer kabelgebundenen Apple-Tastatur lässt sich die App-Übersicht Launchpad noch mit einem gesonderten Knopf aufrufen: F4 blendet das Gitter installierter App-Icons ein, durch das sich anschließend mit den Pfeiltasten navigieren lässt.

Ein Druck auf die einzelnen Pfeiltasten der Tastatur wechselt zwischen den angezeigten Apps hin und her, wer zusätzlich die Command-Taste gedrückt hält, springt seitenweise durch alle installierten Applikationen.

Diese lassen sich mit der Maus händisch sortieren und werden für gewöhnlich in der chronologischen Reihenfolge ihrer Installation angezeigt. Wem dies etwas zu unübersichtlich ist, der kann zum kostenlosen Mac-Download LaunchPadder greifen und diesem die Sortierung des eigenen Launchpads überlassen.

LaunchPadder sortiert nach Regeln

LaunchPadder bietet dafür mehrere Sortier-Regeln an, die sich je nach eigenem Geschmack an- und ausknipsen sowie zusätzlich in der Reihenfolge ihrer Anwendung priorisieren lassen.

So könnt ihr euch beispielsweise dafür entscheiden immer erst alle Apple-Anwendungen anzeigen zu lassen, ehe alle selbst installierten anschließend nach Namen sortiert dargestellt werden. Möglich ist zudem auch die Sortierung nach Farben, die Sortierung nach letzter Nutzung, das Zusammenfassen nach Kategorien und das nebeneinander Ablegen aller Apps von identischen Entwicklern oder Software-Studios.

LaunchPadder ist kostenfrei erhältlich und kann ohne Bezahlung in vollem Umfang genutzt werden.

Icon-Größe lässt sich anpassen

Wer will kann zudem die Größe der Launchpad-Icons anpassen und so mehr oder auch weniger Applikationen pro Launchpad-Seite anzeigen lassen. Wie dies geht haben wir in dem folgenden Eintrag beschrieben:

macOS Launchpad: Mini-App passt Icongröße an

Dort bieten wir auch eine Mini-Applikation zum Download an, die ihr alternativ zum Abstecher ins Terminal für die Anpassung nutzen könnt.