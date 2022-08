Animationsfilm „Luck“ startet auf Apple TV+

Ob sich dies auch auf die Bewertung des Animationsfilm auswirken wird, bleibt abzuwarten. Aktuell kommt „Luck“ im Online-Portal der IMDb gerade mal auf 6,6 von 10 möglichen Punkten, hat also noch ein ordentliches Spiel nach oben. Allerdings basiert die aktuelle Note auf lediglich 100 Bewertungen, nach dem Wochenende könnte die Tendenz also schon ganz anders aussehen.

Der Freitag gehört Apple TV+ – zumindest versucht Apple den Wochenausklang schon seit einiger Zeit, als den zeitpunkt zu etablieren, an dem es sich lohnt, in der Apple TV-Applikation nach neuen Inhalten Ausschau zu halten.

Insert

You are going to send email to