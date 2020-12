Latest für Mac: Freier Update-Sucher in neuer Version

Wir haben uns bereits als Fans des umfassenden Update-Werkzeuges MacUpdater geoutet (Ausgabe 2.0 durchläuft gerade ihren öffentlichen Beta-Test) wollen die freie Alternative Latest jedoch nicht aus den Augen verlieren. Nach einer einjährigen Ruhepause hat sich der quelloffene Mini-Download jetzt mit Version 0.7 zurück gemeldet.

Die neue Ausgabe der „Latest“-App ist für den Einsatz unter macOS Bis Sur optimiert, läuft nativ auf den neuen Macs mit Apples M1-Prozessor und integriert erstmals auch die Update-Prüfung für aus dem Mac installierte iOS-Anwendungen.

Für Sparkle- und App Store-Apps

Funktional bietet Latest weiterhin den bekannten Umfang an: Die App prüft installierte Anwendungen aus dem Web und dem Mac App Store auf verfügbare Aktualisierungen und zeigt diese, sofern vorhanden, in einer übersichtlichen Liste an, die das direkte Einspielen des Updates ermöglicht.

Der „Haken“ des ansonsten hervorragenden Downloads: Anders als MacUpdater pflegt Latest keine Datenbank im Hintergrund sondern verlässt sich ausschließlich auf automatisierte Update-Meldungen die das Sparkle-Framework angekündigt werden. Dies führt dazu, dass Latest alle Anwendungen ignoriert (beziehungsweise ignorieren muss) die nicht auf das Sparkle-Framework setzen oder nicht aus dem Mac App Store geladen werden.

Davon abgesehen hilft euch die nur 20MB kleine Applikation verlässlich auf dem neuesten Stand zu bleiben, erlaubt die Suche in den gefundenen Aktualisierungen, zeigt Changelog-Texte an und kann ausgewählte Anwendungen sowohl im Finder anzeigen als auch bei zukünftigen Update-Suchen überspringen.

Sollte euch Latest gefallen, dann nutzt die laufende Beta, um auch den MacUpdater auszuprobieren. Dieser kann im Rahmen der Testphase komplett kostenfrei genutzt werden und wird auch im Anschluss wieder auf eine überschaubare Einmalzahlung setzen.

Latest wartet auf dem Code-Portal GitHub auf euren Download.