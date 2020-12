Creative Cloud Foto: Ein Jahr Photoshop für 96 statt 120 Euro

Zuletzt bot der Online-Händler Amazon Adobes Foto-Abo im November zum Sonderpreis an. Nur wenige Tage nachdem uns satte 120 Euro für den Zugriff auf Photoshop, Lightroom und 20GB Speicher in Adobes Creative Cloud in Rechnung gestellt wurden, gab es das Foto-Abo erstmals in diesem Winter deutlich günstiger – heute kann erneut zum Sonderpreis zugegriffen werden.

So bietet Amazon den einjährigen Photoshop-Zugriff aktuell für 96 statt 120 Euro an und versendet den Aktivierungscode per Email damit deutlich günstiger als Adobe selbst.

Der Klassiker: Erst im November teuer bezahlt

Wir nutzen das „Adobe Creative Cloud Foto“-Abo (wie es voll ausgeschrieben heißt) allerdings ausschließlich für den Zugriff auf die Bildbearbeitung, die wir trotz mehrmaliger Anläufe noch immer nicht durch Alternativen von Pixelmator oder Affinity Photo ausgetauscht haben.

Im Laufe der Jahre hat sich Photoshop, sowohl was Arbeitsabläufe als auch Tastatur-Kürzel angeht, so fest ins Hirn eingebrannt, das der Wechsel erstaunlich viel Willenskraft fordert – also sind wir der bequemen Variante treu geblieben.

Mit einer Apple ID für zwei Macs und ein iPad

Bestandskunden können aufstocken

Da unser Adobe-Konto auch vor zwei Jahren mehr verlangt hat als jetzt im Angebot fällig werden, dürfte sich sogar das Aufstocken lohnen. So können auch Bestandskunden mit noch laufenden Abos das Jahr „Adobe Creative Cloud Foto“-Abo für 96 Euro kaufen und dieses zu ihrem bereits laufenden Abo-Zeitraum hinzuaddieren. Die Codes müssen dafür unter redeem.adobe.com eingelöst werden.

iPad-Zugang inklusive

Neben der Nutzung von Photoshop, Lightroom und 20GB Creative-Cloud-Speicher am Mac ist im Jahrespaket auch die Nutzung der iPad-Adaption der Photoshop-App enthalten. Pro Adobe Account lässt sich Photoshop aktiv auf zwei Macs nutzen. Um einen dritten Rechner zu aktivieren, muss einer der beiden vorhandenen abgemeldet werden.