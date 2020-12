MacUpdater 2.0: Öffentliche Beta startet heute

Der MacUpdater debütierte im Juni 2018 und ist uns damals direkt ans Herz gewachsen. Über Nacht waren die Zeiten vorbei, in denen wir die installierten Mac-Applikationen manuell auf neue Updates prüfen mussten.

Dieser zeitraubende Job wurde auf unseren Maschinen mittlerweile vollständig von der Mac-Anwendung übernommen, die Entwickler Julian Mayer bislang zu überaus fairen Konditionen angeboten hat: Die App lässt sich kostenlos laden und ohne Bezahlung zum Update-Check nutzen. Zur 10 Euro günstigen Vollversion greift lediglich, wer verfügbare Aktualisierungen auch bequem über die Anwendung einspielen möchte.

Allerdings könnt ihr das gezückte Portmonee direkt wieder wegstecken.

Öffentliche Beta kostenlos nutzbar

So startet heute die neue Ausgabe der Anwendung, MacUpdater 2.0, in den öffentlichen Betatest und wird sich in knappen 6 Stunden von dieser Sonderseite aus dem Netz laden und bis zum offiziellen Start am 1. Januar 2021 kostenlos nutzen lassen.

Gegenüber ifun.de gibt Mayer an, die neue Version dann als bezahltes Upgrade (ohne Abo-Scherereien) anbieten zu wollen, feilt aber noch an den Preisen und wird diese erst im Laufe des Monats bekanntgeben.

Schneller, präziser, automatischer

Die neue Ausgabe ist äußerlich nur leicht überarbeitet, legt dafür aber ein besonderes Augenmerk auf ihre Performance und scannt auch große App-Sammlungen nun deutlich schneller als bislang.

Wer sich die App auch in der Menüleiste anzeigen lässt, freut sich hier über eine neue Oberfläche zum schnellen Update. Nutzer, die keinen großen Wert auf das lesen der Update-Notizen legen, können mehrere Apps jetzt in einem Rutsch automatisch aktualisieren.

Selbstverständlich ist die Optimierung der App für den Einsatz unter macOS Big Sur und auf Maschinen mit Apples M1-Prozessoren. Die weiteren Update-Notizen des Updaters lesen sich wie folgt.

MacUpdater – Neu in Version 2.0