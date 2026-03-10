Lap: Open-Source-App für große lokale Fotosammlungen

Die neue Mac-Anwendung Lap positioniert sich als Alternative zu Apps wie Apple Fotos oder Adobe Lightroom. Der Entwickler gibt an, eine Anwendung gesucht zu haben, mit der sich sehr große lokale Fotosammlungen schnell durchsuchen und verwalten lassen. Aus der Unzufriedenheit mit bestehenden Lösungen sei schließlich die neue App entstanden.

Das Programm wird als Open-Source-Projekt entwickelt und richtet sich besonders an Nutzer, die ihre Bilder auf dem eigenen Computer verwalten möchten, ohne sie in einen Cloud-Dienst hochzuladen. Die Dateien bleiben ausschließlich auf dem eigenen Datenträger gespeichert, wodurch Nutzer die Kontrolle über ihre Fotos behalten sollen.

Arbeitet direkt mit vorhandenen Ordnern

„Lap“ arbeitet dabei direkt mit vorhandenen Fotosammlungen auf dem Computer. Dementsprechend ist es nicht erforderlich, die Bilder in eine separate Mediathek zu importieren. Die Software lässt sich direkt mit bereits vorhandenen Fotoarchiven verwenden. Als Zielgruppe nennt der Entwickler vor allem Nutzer mit umfangreichen Sammlungen. Die Anwendung hält zudem die Ordnerstruktur mit dem Dateisystem synchron, sodass Änderungen außerhalb der Software erkannt werden.

Fotos und auch Videos lassen sich in der App nach verschiedenen Kriterien filtern, etwa nach Datum, Aufnahmeort oder verwendeter Kamera. Auch Bewertungen, Favoriten oder Stichwörter können für die Organisation genutzt werden. Eine Funktion zur Gesichtserkennung befindet sich derzeit in der Entwicklung, lässt sich jedoch schon als Beta über die Einstellungen der App aktivieren.

Such- und Analysefunktionen

Ergänzend hält „Lap“ verschiedene erweiterte Suchfunktionen bereit. Neben einer Text- und Bildsuche lassen sich darüber auch ähnliche Motive sowie doppelte Dateien finden. Die App erlaubt es zudem, mehrere Fotoarchive parallel zu verwalten und schnell zwischen diesen zu wechseln.

„Lap“ ist eben in Version 0.1.8 veröffentlicht worden. Die App ist von Apple notarisiert und lässt sich kostenlos über GitHub laden.