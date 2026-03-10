Die Amazon-Frühlingsangebote sind gestartet

Bei Amazon sind die diesjährigen Frühlingsangebote jetzt offiziell angelaufen. Eine Woche lang bietet das Onlinekaufhaus Produkte eigener Marken sowie Artikel anderer Hersteller zu reduzierten Preisen an. In vielen Produktkategorien finden sich im Rahmen der Aktion attraktive Angebote.

Bis zu 50 Prozent auf Amazon-Geräte

Eine Übersicht aller aktuellen Frühlingsangebote könnt ihr über die Aktionsseite bei Amazon erreichen. Wir halten auch diesmal wieder Ausschau nach besonders interessanten Preissenkungen. Eure Tipps dazu könnt ihr gerne in den Kommentaren unterbringen.

Standardmäßig hat Amazon auch dieses Jahr wieder einen großen Teil seiner eigenen Produktpalette im Preis reduziert. Werft einen Blick auf die entsprechende Übersichtsseite oder in die einzelnen Kategorien. Amazon verspricht hier bis zu 50 Prozent Rabatt. Mit dabei sind im Preis gesenkte Echo-Geräte, Kindle-Reader sowie Fire-TV-Sticks und -Fernseher. Auch die Eero-Router sowie Produkte der Amazon-Marken Blink und Ring gibt es wieder deutlich günstiger.

Auch der eben von uns vorgestellte neue Fire-TV-Fernseher wurde im Rahmen der Aktion deutlich im Preis reduziert und ist aktuell durchaus eine Empfehlung.

Original-Zubehör von Apple günstiger

Auch die über Amazon vertriebenen Apple-Geräte gibt es im Rahmen der Frühlingsangebote zum Teil deutlich günstiger als sonst. Eine Übersichtsseite findet ihr hier.

Die Preissenkungen betreffen hier Zubehör für iPhone und iPad, den Mac und die Apple Watch. Unter anderem werden die AirPods 4 ohne und mit aktiver Geräuschunterdrückung jeweils 25 Prozent günstiger angeboten, und der Apple Pencil Pro ist für 119 statt 149 Euro erhältlich.

Auch Eingabegeräte für den Mac kauft man an den Angebotstagen von Amazon gewöhnlich deutlich günstiger als regulär. Beim Magic Keyboard mit Touch ID lassen sich bis zu 60 Euro sparen. Die neuen, mit einem USB-C-Anschluss ausgestatteten Modelle der Magic Mouse und des Magic Trackpad gibt es mit bis zu 29 Prozent Preisnachlass.

Der Apple-Artikel mit dem prozentual größten Rabatt entlockt uns ein Schmunzeln. Amazon bietet die Füße für den Mac Pro im Rahmen der Frühlingsangebote für 133 Euro an. Apple hat den regulären Preis für die vier Untersetzer mit 349 Euro angesetzt.