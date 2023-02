Künstliche Intelligenz: Apple hält die Spannung bis zur WWDC

In seinem aktuellen Rundschreiben betont Gurman einmal mehr, dass sich Apple in diesem Bereich kaum schon an Endkunden richten wird. Ein hoher Gerätepreis und die Frage nach sinnvollen Anwendungen dürften eine Mixed-Reality-Brille von Apple zunächst zu einem Nischenprodukt machen, dass die mit Apple verbundenen Entwickler mit ihren Ideen und Anwendungen mit vorantreiben müssen.

Es scheint mittlerweile als gesetzt, dass Apple diese Plattform dazu nutzt, um mit einer Mixed-Reality-Brille in eine neue Produktkategorie zu starten und sich begleitend dazu auch offener mit Blick auf die ansonsten in diesem Bereich geplanten Aktivitäten zeigt.

Apple steht in diesem Bereich nicht zuletzt deswegen unter Druck, weil der auf Künstlicher Intelligenz basierende Chatbot ChatGPT große Erfolge feiert und mittlerweile Google und Microsoft öffentlich ihrerseits entsprechende Aktivitäten angekündigt haben. Google wirbt für seinen kommenden KI-Dienst „Bard“, der anders als ChatGPT insbesondere auch tagesaktuelle Informationen berücksichtigen soll und Microsoft integriert eine mit ChatGPT vergleichbare Funktion in seine Bing-Suche.

Der Bloomberg-Autor Mark Gurman berichtet in seinem wöchentlichen Rundbrief davon, dass Apple im Rahmen der Veranstaltung zwar seinen Mitarbeitern gegenüber betont hat, dass das Unternehmen in diesem Themenbereich ganz vorne mit dabei sei, damit verbunden jedoch nicht konkret geworden ist. Es seien keinerlei für Endkunden interessante Details genannt oder Ankündigungen gemacht worden.

Apple hat in der vergangenen Woche seine seit geraumer Zeit jährlich stattfindende Veranstaltung „ AI Summit “ durchgeführt. Der hier im Fokus stehende Themenbereich Künstliche Intelligenz sieht sich in diesem Jahr natürlich mit gesteigertem Interesse verbunden. Wer allerdings erwartet hat, dass Apple hier mit konkreten Ankündigungen zur Stelle ist, wurde enttäuscht. Dergleichen hält Apple offenbar für einen werbeträchtigeren Auftritt vor großem Publikum zurück.

