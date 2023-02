Apples AI-Event für Mitarbeiter wieder als Vor-Ort-Veranstaltung

Apple hält in der kommenden Woche sein alljährliches Mitarbeitertreffen zum Thema Künstliche Intelligenz ab. Der sogenannte „AI Summit“ dient dazu, die Mitarbeiter des Unternehmens über die aktuellen Entwicklungen in diesem Themenbereich zu informieren. Mit konkreten Ankündigungen oder gar neuen Produkten ist in diesem Zusammenhang nicht zu rechnen, aber vielleicht lässt sich in den Inhalten der Konferenz ja ein wenig Kaffeesatz lesen und zumindest ein Trend mit Blick auf Apples Zukunftspläne diesbezüglich ableiten.

Die Inhalte der Veranstaltung sind zwar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, allerdings wäre es verwunderlich, wenn im Anschluss daran gar nichts nach außen dringt. Letztendlich wäre es nicht einmal verwunderlich, wenn Apple hier gezielt Informationen streut, um beispielsweise die anhaltenden Spekulationen rund um seine Aktivitäten in diesem Bereich ein wenig zu lenken.

Interestingly, the event will be held in the Steve Jobs Theater at the Apple HQ and the in-person event will be streamed to employees as well. So, essentially how Apple held media events pre-Covid. Have to wonder if Apple will also return to that for public product launches. https://t.co/uhLv4se9oW

— Mark Gurman (@markgurman) February 6, 2023