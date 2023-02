„Blaue Häkchen“ auch bei Facebook und Instagram als Abo

In einem ergänzenden Blog-Beitrag hat Meta am Wochenende mitgeteilt, dass das neue Verified-Abo die hauseigenen Angebote Facebook und Instagram als Paket mit einbezieht.

Zuckerberg hat auf seinem Instagram-Kanal angekündigt , dass der hinter Plattformen wie Facebook und Instagram stehende Konzern Meta künftig ebenfalls eine entsprechende Funktion bereitstellen will. Der neue Abo-Service namens „Meta Verified“ soll noch in dieser Woche testweise in Australien und Neuseeland und bald schon in weiteren Ländern starten.

Insert

You are going to send email to