Microsoft integriert KI-Chat in seine Bing-Suche

Microsoft integriert eine mit dem Chat-Roboter ChatGPT vergleichbare Technologie in seine Bing-Suche und will auf diese Weise die Internetsuche revolutionieren. So ist es zumindest in der dazu veröffentlichten Pressemitteilung des Unternehmens zu lesen.

Die erweiterte Suchfunktion kombiniert Microsoft zufolge verschiedene im Bereich der künstlichen Intelligenz vorhandene Technologien und soll auf diese Weise nennenswert leistungsfähiger als der derzeitige Spitzenreiter in diesem Bereich, ChatGPT sein. ChatGPT bilde die Basis für die Microsoft-Entwicklung, werde jedoch sowohl technologisch als auch mit Blick auf die Interaktion mit dem Nutzer ergänzt.

Microsoft ist dabei keinesfalls Neueinsteiger in diesem Bereich, sondern befasst sich bereits seit geraumer Zeit mit den Möglichkeiten im Zusammenhang mit KI-Systemen, legt eigenen Aussagen zufolge dabei jedoch besonderen Wert auf den verantwortungsvollen Umgang mit den Möglichkeiten diesbezüglich.

Die neue Bing-Suche wird zunächst als eine Art Beta-Version nur für einen begrenzten Nutzerkreis und – so macht es bislang jedenfalls den Eindruck – nur in den USA bereitgestellt. Man wolle die Verfügbarkeit jedoch zeitnah erweitern.

Google arbeitet and „Bard“

Microsoft knüpft damit an die heutige Ankündigung von Google an. Der Suchmaschinenriese hat verlauten lassen, dass er mit „Bard“ ein Eigenprodukt als Antwort auf ChatGPT in Arbeit hat. Die damit verbundenen KI-Funktionen sollen dann wohl ähnlich wie es Microsoft mit Bing macht, in die Google-Suche integriert werden.

Bleibt abzuwarten, wie sich Apple in diesem Zusammenhang positioniert. Der iPhone-Hersteller hält in der kommenden Woche mit dem „AI Summit“ sein alljährliches Mitarbeitertreffen rund um das Thema Künstliche Intelligenz ab. Mit spektakulären Ankündigungen ist hier jedoch zumindest bis zur Entwicklerkonferenz WWDC, die voraussichtlich wieder im Juni stattfindet, nicht zu rechnen.