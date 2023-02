Ortur Laser Master 3: Ein Blick auf den Lasergravierer mit App-Anbindung

Der Ortur Laser Master 3 hat unser Interesse insbesondere aufgrund seiner direkten App-Anbindung über WLAN geweckt. Ähnlich wie es bei 3D-Druckern der Fall ist, tun sich dank der mittlerweile erschwinglichen Preise für Lasergravierer vielfältige neue Möglichkeiten auch für Heimanwender auf.

Die Bezeichnung „Laser-Graviermaschine“ wir den Geräten dabei nicht ganz gerecht, neben dem Gravieren von verschiedensten Materialen ist es damit nämlich auch möglich, Werkstoffe zu schneiden. Kombiniert man beide Verfahren, lassen sich vielseitige Bastelarbeiten verrichten.

40 x 40 Zentimeter Arbeitsfläche

Beim Ortur Laser Master 3 handelt es sich um einen soliden Lasergravierer mit einer Arbeitsfläche von 400 x 400 Millimetern. Der mitgelieferte Laseraufsatz hat eine Leistung von 10 Watt, damit lassen sich dann auch bis zu zwei Zentimeter starke Holzplatten oder Acryl von drei Zentimetern Dicke schneiden.

Geliefert wird der Laser Master zerlegt, ihr müsst also vor der Inbetriebnahme den Rahmen und die Antriebseinheit montieren, was sich ohne Probleme bewerkstelligen lässt. Dann wird noch der Laser in eine vorgesehene Halterung eingesetzt und es kann losgehen.

Abschließend verbindet man den Gravierer am besten noch mit dem heimischen WLAN-Netz, um von den Möglichkeiten der drahtlosen Ansteuerung per Mobil-App oder einer Desktop-Anwendung Gebrauch zu machen. Alternativ kann man für die Ansteuerung auch eine direkte Verbindung aufbauen. Für maximalen Komfort würden wir die WLAN-Integration empfehlen. Ihr müsst den Laser Master 3 dann nur noch anschalten, und er steht direkt in der genutzten Software bereit. Ein Anleitungsvideo für die Einbindung ins WLAN hat der Hersteller hier veröffentlicht.

Laser-Explorer-App für iPhone und iPad

Für die ersten Schritte mit dem Gerät könnt ihr dann die kostenlos für iOS und Android erhältliche App Laser Explorer verwenden. Die Anwendung beinhaltet ein paar einfache Beispielgrafiken, erlaubt aber auch das Erstellen beziehungsweise Verwenden von eigenen Motiven. Dabei stehen ein Textwerkzeug, die Möglichkeit zum Datei-Upload, eine Funktion zum Erstellen von Barcodes und QR-Codes und zu guter Letzt auch eine Puzzle-Vorlage zur Verfügung.

Die Puzzle-Option stellt dann quasi auch schon die Kür bei der Arbeit mit einem Lasergravierer dar, muss man hier doch die Einstellungen dahingehend optimieren, dass das Bild mit reduzierter Laserleistung „gezeichnet“, das Material das Material für die Puzzleteile jedoch komplett durchgeschnitten wird.

Stellt euch darauf ein, dass man hier zu Beginn viel experimentieren muss und notiert euch vor allem stets die so erarbeiteten, auf das spezifische Material bezogenen Einstellungen für ein optimales Ergebnis. Ein paar Vorlagen bringt die Laser-Explorer-App schon mit, letztendlich müsst ihr aber einfach auch eure eigenen Tests machen, bis hier das jeweils optimale Gleichgewicht aus prozentualer Laserleistung und der Geschwindigkeit, mit der der Laser das Material bearbeitet, gefunden habt.

Barcode-Gravur mithilfe der Laser-Explorer-App

Wenn dabei die maximale Leistung des Lasers nicht ausreicht, beispielsweise um Material zu schneiden, muss dieser die entsprechenden Linien teils auch in mehreren Durchgängen ziehen. Von der Genauigkeit her stellt das kein Problem dar, die Positionierung des Laserkopfes mithilfe von Zahnriemen verläuft absolut exakt und der Ortur Laser Master 3 kann sowohl beim Gravieren als auch beim Schneiden mit hoher Genauigkeit beeindrucken.

10-Watt-Laser schneidet Holz und graviert Metall

Bei unseren Tests haben wir beispielsweise Edelstahl-Messer mit extrem feinen Schriftzügen versehen oder detaillierte Motive aus Lindenholz geschnitten. Etwas Inspiration könnt ihr euch im Netz auf Plattformen wie Thingiverse und ähnlichen Webseiten holen, auf denen man teils auch schon fertige Vorlagen herunterladen kann.

Einen Überblick über die mit dem Laser Master 3 verwendbaren Materialien und damit verbunden auch Richtwerte für die korrekten Einstellungen beim Schneiden und Gravieren hält der Ortur-Vertrieb hier bereit, darunter neben Standards wie Holz, Kork und Pappe auch Leder und Metallobjekte wie etwa Namensschilder.

Wichtig ist bei allen Laserarbeiten, dass ihr den Fokus auf das jeweilige Material einstellt. Die Lasereinheit des Ortur Laser Master 3 lässt sich dafür mithilfe einer Rändelschraube in der Höhe verstellen und ein ausklappbarer Abstandshalter sorgt dabei für die korrekte Einstellung.

Software- und Zubehörempfehlungen für bessere Ergebnisse

Während es die zugehörige App erlaubt, einfach und schnell die ersten Ergebnisse zu erzielen sowie abwechslungsreiche Anwendungsmöglichkeiten bietet, werdet ihr spätestens, wenn ihr euch intensiver mit der Materie beschäftigt, eine leistungsfähigere Alternative für den Desktop suchen. Hier ist dann LightBurn die erste Wahl, die App präsentiert sich nicht nur mit stattlichem Funktionsumfang, sondern zeigt sich auch mit einer Vielzahl von Dateiformaten und damit den unterschiedlichsten Vorlagen kompatibel. LightBurn lässt sich 30 Tage lang kostenlos testen und schlägt dann mit 56,95 Euro zu Buche.

Für eure ersten Gehversuche mit dem Lasergravierer solltet ihr euch zudem eine kleine Materialauswahl zulegen. Bei uns waren dies jeweils ein Päckchen 3mm Birkensperrholz und 2mm Lindenholz und zudem ein paar Testobjekte wie das oben abgebildete alte Messer. Für Schneidearbeiten werdet ihr euch wohl früher oder später auch einen passenden Wabentisch zulegen. Ein solcher Unterbau sorgt für bessere Kühlung und verhindert, dass sich das Material neben den Schnittkanten durch Hitzestau zu stark verfärbt oder gar ankokelt.

Zu guter Letzt sein noch darauf hingewiesen, dass ihr hier mit einem Laser arbeitet, der bei unsachgemäßer Behandlung nicht nur gefährlich sein, sondern durch den Verbrennungsprozess auch für Geruchsbelästigung sorgen kann. Die mitgelieferte orangefarbene Schutzbrille ist für den Schutz der Augen grundsätzlich immer zu tragen. In wieweit es beim Lasern zudem zu einer Geruchsbelästigung kommt, hängt weitgehend von euch ab. Die Arbeit mit Holz ist unserer Meinung nach gar kein Problem, beim Schneiden raucht es mal etwas mehr und riecht wie ein Feuer, ein offenes Fenster bietet hier in der Regel genügend Abluft. Beim Verarbeiten von Kunststoff kann es dagegen wirklich heftig stinken und man sollte sich überlegen, ob der Lasergravierer für solche Arbeiten direkt vor dem Fenster oder besser noch im Freien stehen kann.

In der EU-Version wird der Ortur Laser Master 3 beim Vertriebspartner Sinis mit einem Preis von 750 Dollar gelistet. Mit dem Code DB105 lässt sich dieser Preis vorübergehend auf 594,99 Euro reduzieren.