Krank Berlin: Free-TV-Premiere auf Herbst verschoben

Das ZDF hat die Free-TV-Ausstrahlung Der Apple-Serie Krank Berlin verschoben. Ursprünglich sollte die erste Staffel der Krankenhausserie bereits im ersten Halbjahr 2026 auch ohne Apple-TV-Abo zu sehen sein. Auf Anfrage nennt das ZDF nun den Herbst als neuen Zeitraum für die Free-TV-Premiere. Zum Grund für die Verschiebung äußert sich der Sender nicht.

ZDF nennt nur noch den Herbst

„Krank Berlin“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von Apple und dem ZDF. Die Serie startete im Februar 2025 zunächst exklusiv bei Apple TV. Schon damals war bekannt, dass Apple sich die Nutzungsrechte in Deutschland und weiteren Gebieten für einen längeren Zeitraum gesichert hat. Wir hatten bereits beim Start der Serie darauf hingewiesen, dass zunächst eher nicht mit einer Free-TV-Premiere zu rechnen ist und Apple die Serie zunächst allein im Abo verwertet.

Noch zu Jahresbeginn hieß es vom ZDF, die erste Staffel werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 auf ZDFneo und im Streaming laufen. Dieser Zeitraum ist inzwischen verstrichen. Die Serie soll aber zumindest noch in diesem Jahr im Free TV starten.

Im Mittelpunkt von ‚Krank Berlin‘ steht die Ärztin Zanna Parker, die die Leitung einer überlasteten Berliner Notaufnahme übernimmt. Die Serie zeigt einen Klinikalltag unter wirtschaftlichem Druck, Personalmangel und internen Konflikten. Die erste Staffel umfasst acht Folgen. Im März wurde die Serie beim diesjährigen Grimme-Preis ausgezeichnet.

Zweite Staffel könnte den Takt vorgeben

Warum sich die Free-TV-Premiere von ‚Krank Berlin‘ verzögert, bleibt offen. Naheliegend ist jedoch, dass die Ausstrahlung der ersten Staffel im ZDF zeitlich mit dem Start der zweiten Staffel bei Apple TV abgestimmt werden soll. Eine solche Platzierung könnte zugleich auf die zweite Staffel aufmerksam machen und Apple zusätzliche Streaming-Kunden bescheren.

Apples Videodienst kostet im Abo 9,99 Euro pro Monat. Einmalig kann man sich über Amazon Prime Video einen siebentägigen Probezugang sichern.