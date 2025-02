„Krank Berlin“: Trailer für die neue deutsche Serie auf Apple TV+

Mit „Krank Berlin“ startet in diesem Monat eine neue Produktion aus Deutschland auf Apple TV+. Apple hat jetzt einen ersten Trailer zu der Serie veröffentlicht. Die Hauptrollen in der international unter dem Titel „Berlin ER“ vermarkteten Serie spielen Haley Louise Jones, bekannt aus „Dear Child“ und „Paradise“, und der aus der Netflix-Serie „Crooks“ bekannte Slavko Popadić.

In „Krank Berlin“ wagt eine Ärztin einen Neuanfang, nachdem ihr Leben in München aus den Fugen gerät. Die von Haley Louise Jones gespielte Dr. Zanna Parker übernimmt die chaotische Notaufnahme im härtesten und überfülltesten Krankenhaus Berlins. In ihrer Rolle als Chefin wird mit dem Widerstand und Zynismus des unterbezahlten und überarbeiteten Personals konfrontiert und beim Durchsetzen dringend nötiger Reformen behindert. Abseits aller Differenzen ist das gesamte Team gefordert, immer wieder aufs Neue zusammenzuarbeiten und gemeinsam Leben zu retten.

Gemeinschaftsproduktion mit dem ZDF

Bei der achtteiligen Serie handelt es sich um eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF und Apple TV+. Ursprünglich sollte „Krank Berlin“ von Sky produziert werden, bevor der Pay-TV-Sender im vergangenen Jahr einen Rückzieher gemacht hat. Offenbar hat das ZDF die Produktion daraufhin kurzentschlossen übernommen und konnte in der Folge auch Apple als Partner gewinnen. Die Programmdirektorin des ZDF begründet die Kooperation mit den Worten, im immer herausfordernder werdenden Wettbewerb und in Zeiten begrenzter finanzieller Ressourcen seien starke Partnerschaften umso wichtiger geworden.

In welchem Verhältnis sich Apple konkret finanziell beteiligt, ist nicht bekannt. Dem Magazin DWDL zufolge hat sich Apple allerdings über zwölf Monate hinweg die Exklusivrechte für die Ausstrahlung hierzulande und in weiteren deutschsprachigen Gebieten gesichert. Somit ist kurzfristig nicht mit einer Premiere im Free-TV zu rechnen.

Immer mittwochs neue Folgen

Auf Apple TV+ startet „Krank Berlin“ am 26. Februar mit den ersten beiden Folgen. Die restlichen Episoden werden dann bis zum 9. April jeweils mittwochs erscheinen.