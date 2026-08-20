Dashboard: HomeKit & RTSP will das iPad zur Schaltzentrale für Apple Home machen. Die iPad-App führt klassische HomeKit-Geräte wie Heizung, Beleuchtung und Kameras mit Wetterinformationen und einem Familienkalender zusammen. Eine Besonderheit ist dabei die Unterstützung von RTSP- und ONVIF-Kameras, die regulär nicht in Apple Home eingebunden sind.

Der Entwickler der App hat uns anlässlich der Veröffentlichung von Version 2.4 angeschrieben und zugleich einen Ausblick auf das für Anfang September geplante Update auf Version 3.0 gegeben.

Mit Version 2.4 wurde unter anderem ein Apple-Music-Player ergänzt. Dafür werden allerdings die Premium-Version der Dashboard-App und ein Apple-Music-Abonnement benötigt. Das Wiedergabegerät kann über AirPlay ausgewählt werden.

Mehr Funktionen für Kameras und Türschlösser

Auch bei Kameras gibt es Neuerungen. Unterstützte RTSP-Kameras können nun neben dem Bild auch Ton übertragen. Bei HomeKit-Kameras lässt sich der Ton unabhängig von der Sprechfunktion aktivieren. Bei kompatiblen Türschlössern lässt sich nun auch das Öffnen der Tür auslösen.

Premium-Version für 9,99 Euro im Jahr

An dieser Stelle wollen wir kurz auf den Preis der Dashboard-App eingehen. Die Anwendung lässt sich kostenlos laden und mit maximal je zwei Kameras, Thermostaten und Thermometern sowie je vier Lichtern, Rollläden und Sensoren kostenlos nutzen. Wer alle Beschränkungen aufheben will, bezahlt 9,99 Euro im Jahr.

Mit der für den 1. September angekündigten Version 3.0 wird das bisher feste Layout durch ein frei konfigurierbares Raster ersetzt. Die Geräte erhalten eigene Kacheln, die sich frei verschieben und in der Größe anpassen lassen. Auf dem iPad lassen sich mehrere Seiten mit unterschiedlichen Kacheln einrichten. Wer die App auf dem iPhone nutzen will, erhält eine scrollbare Ansicht.

Photovoltaik-Daten auf eigenen Kacheln

Zudem lassen sich Daten von Photovoltaikanlagen künftig übersichtlicher darstellen. Voraussetzung ist, dass entsprechende Werte über eine HomeKit-Bridge als Sensoren bereitgestellt werden. Die App kann den Werten passende Einheiten und Symbole zuweisen und beispielsweise Stromerzeugung, Hausverbrauch oder Batteriestand auf eigenen Kacheln anzeigen.

Version 3.0 erweitert darüber hinaus die Anzeige von Luftqualitätsdaten und unterstützt bei RTSP-Kameras neben H.264 auch den Videocodec H.265. Helligkeitsregler für Lampen wandern direkt auf die jeweilige Kachel. Eine Uhr mit Datum lässt sich ebenfalls als eigenes Element platzieren.