Auf das MacBook Neo abgestimmt: Satechi-Zubehör in vier Farben

Satechi ergänzt sein Zubehörprogramm um eine Kollektion für das noch junge MacBook Neo. Die Geräte sollen nicht nur zusätzliche Anschlüsse bereitstellen, sondern auch optisch zum günstigsten Apple-Laptop passen. Der Hersteller bietet den OntheGo 5-in-1 Multiport Adapter, den USB-C Snap Hub und die Slim EX Wireless Mouse in den Farben Citrus, Blush, Indigo und Silver an.

Die Produkte sollen in Kürze über amazon.de erhältlich sein. Preise hat Satechi bislang nicht genannt.

Zwei Hubs für unterschiedliche Einsatzzwecke

Der OntheGo 5-in-1 Multiport Adapter richtet sich an Nutzer, die das Zubehör zwischen verschiedenen Geräten wechseln. Er verbindet externe Bildschirme über HDMI mit einer Auflösung von bis zu 4K und 60 Hertz. Hinzu kommen jeweils ein USB-C- und ein USB-A-Datenanschluss mit bis zu 5 Gigabit pro Sekunde sowie ein SD-Kartenleser. Über USB-C Power Delivery kann ein angeschlossenes Notebook mit bis zu 60 Watt versorgt werden.

Das nylonummantelte USB-C-Kabel ist fest mit dem Adapter verbunden. Eine magnetische Unterseite erlaubt die Befestigung an kompatiblen MagSafe-iPhones. Für das MacBook Neo liegt ein selbstklebender Magnetring bei. Das Konzept erinnert an Satechis größeren magnetischen OntheGo-Hub mit sieben Anschlüssen, den der Hersteller Ende 2025 präsentiert hatte.

Der USB-C Snap Hub ist dagegen direkt auf die Position der beiden USB-C-Buchsen des MacBook Neo zugeschnitten. Er wird ohne Kabel an beide Anschlüsse gesteckt und liegt bündig am Notebookgehäuse an. Sechs Schnittstellen lassen sich gleichzeitig verwenden. Dazu gehören HDMI für 4K-Bildschirme mit 60 Hertz, je ein USB-A- und USB-C-Datenanschluss sowie Leser für SD- und microSD-Karten. Die Stromversorgung über USB-C erreicht bis zu 45 Watt. Das Gehäuse kombiniert eloxiertes Aluminium mit einem Kunststoffbereich mit weicher Oberfläche.

Slim EX Mouse verbindet bis zu drei Geräte

Die farblich passende Slim EX Wireless Mouse kann über zwei Bluetooth-Kanäle und einen zusätzlichen USB-C-Funkempfänger mit bis zu drei Geräten verbunden bleiben. Der Wechsel erfolgt direkt an der Maus. Unterstützt werden macOS, Windows, Android und iPadOS.

Satechi hatte die flache Multi-Device-Maus bereits im Februar vorgestellt. Zur Ausstattung gehören geräuschreduzierte Tasten, ein gefrästes Scrollrad und ein wiederaufladbarer Akku. Geladen wird über USB-C. Mit der Aufnahme in die MacBook Neo Collection erhält das Eingabegerät nun vier zusätzliche, auf das neue Notebook abgestimmte Farbvarianten.