Amazon-Kreditkarte: Kurze Zeit 40€ Startgutschrift, dauerhaft kostenlos

Amazon bewirbt seine Visa-Kreditkarte derzeit mit einer zeitlich befristeten Sonderaktion. Prime-Mitglieder, die die Karte neu beantragen, können sich eine Startgutschrift sichern, die je nach Kundengruppe bis zu 40 Euro beträgt. Das Angebot läuft noch bis zum 8. Oktober 2025 und findet im Vorfeld der diesjährigen Prime Deal Days statt.

Unterschiedliche Gutschriften

Die höchste Startgutschrift in Höhe von 40 Euro erhalten ehemalige Karteninhaber, die bereits früher eine Amazon-Kreditkarte genutzt haben und nun erneut einen Antrag stellen. Alle anderen Neukunden mit Prime-Mitgliedschaft bekommen aktuell 30 Euro Startgutschrift.

Üblicherweise gewährt Amazon hier 25 Euro beziehungsweise 15 Euro. Die Gutschrift wird nach der Genehmigung und dem digitalen Abschluss des Kreditkartenvertrags gutgeschrieben und erscheint auf der ersten Abrechnung, sobald mit der Karte ein Einkauf getätigt wurde.

Bonuspunkte und keine Jahresgebühr

Amazon positioniert die Visa-Karte vor allem für Einkäufe im eigenen Onlineshop. Für Bestellungen auf Amazon.de werden ein Prozent des Kaufpreises als Bonuspunkte gutgeschrieben, die später beim Einkauf eingelöst werden können.

An speziellen Aktionstagen erhöht sich dieser Wert auf zwei Prozent. Außerhalb von Amazon.de liegt die Rückvergütung bei einem halben Prozent. Die Karte kann überall genutzt werden, wo Visa akzeptiert wird. Die Verwaltung erfolgt über eine iPhone-App, der Einsatz mit Apple Pay wird jedoch leider nicht unterstützt.

Für die Kreditkarte fällt keine Jahresgebühr an, unabhängig davon, ob eine Prime-Mitgliedschaft besteht oder nicht.

Vorbereitung auf die Prime Deal Days

Die Aktion ist als Einstieg in die heiße Rabattphase gedacht. Direkt im Anschluss starten am 7. und 8. Oktober die sogenannten Prime Deal Days, bei denen Prime-Mitglieder eine große Auswahl vergünstigter Produkte erhalten.