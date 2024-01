Kostenlos für Privatanwender: Code-Editor Zed jetzt quelloffen

Der bislang nur in einer Mac-Ausgabe verfügbare Code-Editor Zed wird ab sofort als Open-Source-Projekt entwickelt. Dies betrifft sowohl den Kern des Editors als auch das für die Benutzeroberfläche verantwortliche Framework, zwei Komponenten, die nun beide auf der Code-Plattform GitHub verfügbar sind.

Zed ist ein Editor, der aus der Feder der Atom-Entwickler kommt. Atom wurde von GitHub selbst im Sommer 2015 veröffentlicht und bis Sommer 2022 aktiv entwickelt. Nach der Übernahme des Codeportals durch den Software-Konzern Microsoft konzentrierte man sich bei GitHub dann jedoch auf Visual Studio Code.

Kostenlos für Privatanwender

Nun lebt Atom im Nachfolger Zed weiter, der als Code-Editor für Privatanwender auch langfristig vollständig kostenlos angeboten werden soll und sein Geld zukünftig mit erweiterten Team-Funktionen verdienen möchte. Geplant ist das Angebot von kollaborativen Features wie Chats, Kanälen und gemeinsamen Notizen, für die kommerzielle Nutzer zahlen sollen. Open-Source-Entwicklern sollen die erweiterten Funktionen kostenlos angeboten werden.

Wer bislang noch keine Berührungen mit Zed gehabt hat, der tut sich einen Gefallen damit, die offizielle Funktionsübersicht des Editors zu besuchen. Dieser unterstützt nicht nur eine modale Nutzung im Stil des Terminal-Editors Vim, die Anwendung versteht sich auch auf Themes, Screen Sharing, den Einsatz mehrerer Cursor, die Nutzung eines Projekt-Browsers und viele weitere Funktionen, die vor allem auf die Zusammenarbeit in Gruppen abzielen.

Aktuell noch in Betaphase

Offiziell befindet sich Zed derzeit noch in seiner Betaphase. Wann genau Version 1.0 und damit auch die kostenpflichtigen, kollaborativen Funktionen für kommerzielle Anwender verfügbar sein werden, ist derzeit noch unklar. Im Blogeintrag „Zed is now open source“ gehen die Macher auf die Freigabe ihrer Quellen ein und hoffen auf aktive Mitarbeit am Projekt.