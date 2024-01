SwitchBot Lock Pro: Neues HomeKit-Türschloss mit Matter

Der Smart-Home-Anbieter SwitchBot hat eine neue Variante seines schon länger verfügbaren Motorschlosses angekündigt. Das aktuell rund 120 Euro teure SwitchBot Lock soll zukünftig von einer Pro-Variante ergänzt werden, die auf den neuen SmartHome-Standard Matter setzt und damit auch in Apples HomeKit-Architektur eingebunden werden kann.

Dafür wird nach Angaben des Anbieters jedoch nicht nur das Schloss, sondern auch ein ergänzendes Smart-Home-Hub benötigt, das sich um die Einbindung des Motorschlosses in das Heimnetzwerk und die Matter-Architektur kümmert. Mit einer Verfügbarkeit der neuen Modelle rechnet SwitchBot im März und spannt uns bis dahin noch auf die Folter, was die deutschen Preise des neuen Modells angeht.

Ab März mit Matter und HomeKit

Auch ist unklar, ob sich das Schloss dann über den HomeKey-Standard öffnen lassen wird, also im Apple Wallet auf dem iPhone mitgeführt werden kann. Nach Angaben des Herstellers wird das Lock Pro die Entriegelung über Fingerabdrücke, über einmalige Pass-Codes, per Sprachsteuerung und Apple Watch sowie den Zugriff aus der Ferne ermöglichen.

Angetrieben wird die Zugangslösung von vier AA-Batterien. Diese sollen das Schloss dann auf eine Laufzeit von 6-9 Monaten bringen. Ein optional erhältliches Power-Pack soll die Einsatzbereitschaft auf bis zu zwölf Monate verlängern können.

Die aktuelle Version des SwitchBot Lock wird zusammen mit dem Smart-Home-Hub für 120 Euro auf Amazon angeboten und lässt sich auf eingesteckte Schlüssel in der eigenen Haustür setzen.

Selbst im Einsatz: Das tedee Lock GO

Wir haben schon länger das tedee Lock GO im Einsatz und können dieses uneingeschränkt empfehlen. In diesem Eintrag ausführlich vorgestellt, lässt tedee zwar eine HomeKit-Kompatibilität vermissen, setzt durch den so genannten Auto-Unlock, der die Tür ohne eigenes Zutun öffnet, aber auch keine Interaktion mit der begleitenden Anwendung voraus. Das iPhone kann hier einfach in der Tasche bleiben.