Koogeek KDS3: Neues „Security-System“ kommt ohne HomeKit

Der Zubehör-Hersteller Koogeek, der sich hierzulande vor allem mit seiner breiten Auswahl an HomeKit-Geräten einen Namen gemacht hat, hat zum zweiten Mal in Folge eine Hardware-Neuvorstellung ohne HomeKit-Anbindung in den Markt geschoben.

Nach der Outdoor-Überwachungskamera bietet Koogeek nun auch das Security-System KDS3 lediglich mit Unterstützung für Alexa und den Google Assistant an, setzt unter iOS jedoch ausschließlich auf die hauseigene Koogeek Life-App. Eine HomeKit-Anbindung des neuen Bundles ist aktuell nicht geplant.

Das Security-System KDS3 kombiniert eine Zigbee-Bridge mit einem passiven Infrarot-Sensor zur Bewegungserkennung, einem Fensterkontakt und einem Temperatur- und Luftfeuchtesensor. Ein Bundle, das stark an das hier vorgestellte Starter Pack von Aqara erinnert.

Das Koogeek-Set wurde im Rahmen der CES vorgestellt, ist seit Ende Dezember erhältlich und wird seitdem für 79 Euro verkauft. Zwar läuft heute eine Coupon-Aktion an, bei der das Bundle nach Eingabe des Gutscheincodes THPM6GVZ auf 49,99 Euro reduziert wird, doch auch dann dürfte die erweiterbare Aqara-Lösung (mit HomeKit) dem neuen Koogeek-Bundle vorzuziehen sein.