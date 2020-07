Kommt der iMac? Neuer Hinweis auf anstehende Apple-Produkte

Die Worte „in my dream some products are ready to ship“ des Twitter-Nutzers @L0vetodream klingen eher belanglos, mit Blick auf die Zuverlässigkeit der unter diesem Pseudonym veröffentlichten Voraussagen könnte das Ganze aber durchaus ernst zu nehmen sein. @L0vetodream konnte zuletzt treffsicher mit zuvor nicht bekannten Details zum iPhone SE, dem iPad Pro sowie Apples neu angekündigten Betriebssystemen glänzen.

Die US-Webseite MacRumors bringt die vage Äußerung in Verbindung mit der längst erwarteten Neuauflage des iMac, mit der wir eigentlich ja bereis zur Entwicklerkonferenz WWDC gerechnet hatten. Apple soll den All-in-One-Rechner nicht nur leistungsmäßig auffrischen, sondern erstmals seit acht Jahren auch wieder optisch überarbeiten. Erwartet werden noch dünnere Kanten und Bildschirmränder. Zudem soll Apple den iMac künftig nur noch mit SSD-Speicher anbieten, also nicht nur die für heutige Verhältnisse gähnend langsame Festplattenversion einstampfen, sondern künftig auch auf die Fusion-Drive-Option verzichten.

Apple wird zum jetzigen Zeitpunkt allerdings keinesfalls einen neuen Rechner mit eigenem Apple-Prozessor vorstellen. Diese Gerätekategorie muss mindestens auf den Start von macOS Big Sur voraussichtlich im Herbst warten. Derzeit wird noch heftig darüber spekuliert, welche Macs Apple als erstes mit den neuen Prozessoren ausstattet.

AirPower und AirTags eher im Herbst

Neben dem iMac wartet die Apple-Gemeinde unter anderem auch auf eine neue Version von Apple TV inklusive neuer Fernbedienung. Ebenfalls auf der Warteliste der Gerüchteküche stehen Apples Schlüsselfinder AirTags und möglicherweise endlich auch AirPower, wobei sich für diese beiden Produkte eine Markteinführung gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen anbieten würde.

Grundsätzlich gilt weiter, dass eine Hardware-Ankündigung per Event und Livestream unwahrscheinlich ist. Vielmehr wird weiter darauf setzen, neue Hardware wie bereits im Frühjahr geschehen lediglich per Pressemitteilung vorzustellen.