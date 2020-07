Apps für Produktivität und Entwickler: Apptorium feiert Geburtstag

Apptorium feiert seinen neunten Geburtstag. Das Entwicklerstudio zeichnet für eine Reihe von Apps verantwortlich, die wir in der Vergangenheit teils auch schon ausführlich vorgestellt haben. Apptorium nimmt das Jubiläum zum Anlass, seine Anwendungen zwischen 30 und 40 Prozent günstiger anzubieten.

SideNotes ist eine Notiz-App mit Markdown-Unterstützung, bei der eure Aufzeichnungen ebenso wie die Möglichkeit, neue Notizen anzulegen, bei Bedarf von der Bildschirmseite her eingeblendet werden.

Bei FiveNotes handelt es sich ebenfalls um eine Notiz-App mit Markdown- Unterstützung. Im Gegensatz zu SideNotes steht hier aber der kompakte Auftritt im Vordergrund: Die App sitzt in der Menüleiste und erlaubt maximal fünf Einträge.

ScreenFocus wendet sich an Menschen, die mit mehreren Bildschirmen arbeiten und will beim Fokussieren auf bestimmte Aufgaben unterstützen. Die App rückt den „aktiven“ Hauptmonitor in den Vordergrund und dimmt weitere Bildschirme ab.

TeaCode und Expressions sollen Entwicklern bei der Arbeit unter die Arme greifen. TeaCode arbeitet dabei als Bibliothek für per Kurzbefehl anwendbare Programmierschnipsel.

Die Mac-Anwendungen von Apptorium lassen sich stets kostenlos laden und ausführlich testen. Ein Teil der Appstorium-Apps ist auch über in der Software-Flatrate Setapp enthalten.