Kleine Fundstücke zu Apples Studio Display

Was wir bislang noch nicht dokumentiert gesehen haben: Giulio Magnifico ist der Anschluss von Thunderbolt-Laufwerken an das Studio Display nicht geglückt. Während sich USB-C-Festplatten problemlos (und mit guter Geschwindigkeit) nutzen lassen, werden Thunderbolt-Laufwerke nach der Verbindung mit einer Fehlermeldung abgelehnt.

So hatte Apple relativ früh klar gemacht, dass sich der neue Monitor darum kümmern würde, die sogenannte „Hey Sirie“-Funktion auch für Rechner bereitzustellen, die sich ab Werk noch nicht auf die allzeit bereite Sprachassistenz verstehen. Wie dies genau von statten geht zeigt Giulio Magnifico in einem kurzen Video. So wacht das Studio Display nach dem Sprachkommando auf, reagiert auf dieses und begibt sich anschließend wieder in den Standby-Betrieb. Der angeschlossene Mac verharrt daabei durchgängig im Ruhezustand.

Mit zunehmender Verbreitung des nach wie vor nur in unzureichender Stückzahl verfügbaren 27-Zoll-Monitors kommen jedoch mehr und mehr kleine Details ans Tageslicht, die zumindest eine kurze Erwähnung verdient haben. Für eine nette Zusammenstellung sorgt momentan der Blogger Giulio Magnifico, der in seinem aktuellen Eintrag eine Handvoll kleinerer Fundstücke kombiniert hat – manche davon bereits bekannt, andere noch nicht.

Was gibt es zu Apples 1.749 Euro teurem Studio Display noch zu sagen? Inzwischen kennen wir nicht nur die etwas verwaschenen Bilder der integrierten Webcam, sondern haben auch schon einen Blick in das Geräteinnere geworfen, Apples riesiges Werkzeug zum Entfernen des Netzkabels kennengelernt, Standfuß-Fragen beantwortet und die ersten Firmware-Aktualisierungen der auf dem iOS-Betriebssystem basierenden Display-Software miterlebt .

