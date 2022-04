Urteilt selbst: Die Webcam-Verbesserung des Apple Studio Display

Apple bestätigte die schlechte Kameraqualität damals, beteuert jedoch dass es sich um ein Software-Problem handeln würde, das man mit einer entsprechenden Firmware-Aktualisierung des Displays aus der Welt schaffen würde. Dieses ist als Teil der Beta-Version von macOS Monterey 12.4 nun verfügbar. Allerdings verzichtet Apple darauf von der Behebung eines Fehlers zu sprechen und führt lediglich an, dass man Verbesserungen an der Studio Display Kamera vorgenommen habe, „improved noise reduction, contrast, and framing“.

Insert

You are going to send email to