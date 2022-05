Nicht nur Chatkontrollen: EU plant Altersüberprüfung im Web

Unter anderem hat die EU-Kommission die Überprüfung von Textnachrichten auf Messenger-Plattformen, sozialen Netzwerken und in Chats auf verdächtige Inhalte hin vorgeschlagen. Bei den sogenannten Chatkontrollen sollen intelligente Algorithmen die automatisierte Erkennung von „Grooming“ übernehmen, also der gezielten Kontaktaufnahme von Erwachsenen mit Minderjährigen in Missbrauchsabsicht. Schlägt das Frühwarnsystem an, könnten menschliche Strafverfolger die Dienste-Betreiber zur Herausgabe verdächtiger Inhalte auffordern.

