Klack für Mac: Mini-App erzeugt mechanisches Tastenklappern

Klack hat beim Ausprobieren ohne jeden Grund zur Beanstandung mitgespielt und sorgt, wenn man eine Weile damit tippt, für eine interessante und in Verbindung mit Apples Magic Keyboard völlig ungewohnte, aber irgendwie entspannte Atmosphäre beim Schreiben. Definitiv muss man aber auch sagen, dass das mit der Verwendung von Klack verbundene Empfinden komplett subjektiv ist und man sich damit in gemeinsamen Arbeitsumgebungen mit weiteren Personen auch nicht unbedingt Freunde macht.

Die Mini-App Klack will Mac-Nutzern das Gefühl geben, auf einer mechanischen Tastatur zu tippen – ganz egal, was für ein Keyboard tatsächlich mit dem Mac verwendet wird. Die entsprechenden Tastaturgeräusche werden während des Schreibens generiert und über die Lautsprecher des Rechners abgespielt.

