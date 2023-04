Apples Wetter-App wird von ständigen Ausfällen geplagt

Apple hat seine Wetter-App im vergangenen Herbst auch auf das iPad und den Mac gebracht. Die Anwendung basiert darüber hinaus nicht mehr wie früher beim iPhone auf den von Yahoo veröffentlichten Wetterdaten, sondern legt einen Mix von Wetterdaten zugrunde, die aus Apples eigenen und aus zusätzlichen öffentlichen Quellen bezogenen werden. Einen Teil der Basis hierfür hat Apple mit der in den USA zuvor sehr beliebten Wetter-App „Dark Sky“ zugekauft. Apple hat das separate App-Angebot von „Dark Sky“ wurde zum Jahreswechsel komplett eingestellt und wirbt bei den ehemaligen Nutzern der App nun für seine eigene, allerdings in letzter Zeit eher unzuverlässige Wetter-Anwendung.

Apples Wetter-Apps auf dem Mac und iOS-Geräten haben über die vergangenen Tage hinweg verstärkt für Probleme gesorgt. Zu längerfristigen Ausfällen ist es am Wochenende und auch am heutigen Vormittag gekommen, darüber hinaus zeigt sich der Dienst schon die ganze vergangene Woche hinweg unzuverlässig.

