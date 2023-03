KeyBell, KeyUp und JazzUp: Tastenklänge für die Mac-Tastatur

Die kostenfrei erhältliche KeyUp-Tastatur der Software-Schmiede Irradiated etwa bringt nicht nur sieben unterschiedliche Sound-Optionen mit, sondern zeigt nach dem Start direkt eine virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm an. Diese lässt sich sowohl über den Mauszeiger steuern, reagiert (in Echtzeit) aber auch auf eure Texteingabe und bietet sich so etwa für die Aufnahme von Bildschirm-Videos an.

Insert

You are going to send email to