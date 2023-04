„Avatar: The Way of Water“ – Heimkino-Premiere mit 3 Stunden Bonus

Der im vergangenen Monat mit dem Oscar für die besten visuellen Effekte ausgezeichnete Film „Avatar: The Way of Water“ feiert seine Heimkino-Premiere. Wer heute Abend noch nichts vor hat, kann sich nicht nur den für sich schon satte drei Stunden langen Filmerfolg, sondern optional noch weitere drei Stunden Bonusmaterial auf den heimischen Bildschirm holen.

Achtet dabei aber unbedingt auf die beiden unterschiedlichen Fassungen. Das zusätzliche Bonusmaterial kommt nämlich nur in Verbindung mit der HD-Fassung von „Avatar: The Way of Water“. Wer sich für die UHD-Version entscheidet, muss sich mit der drei Stunden und zwölf Minuten langen Filmfassung ohne Extras zufrieden geben – der Kaufpreis beläuft sich beide Male auf 16,99 Euro.

Avatar: The Way of Water erreicht neue Dimensionen, wenn James Cameron in die Welt von Pandora zurückkehrt. Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Teils, erzählt dieser atemberaubende neue Film die Geschichte der Familie Sully und macht die Zuschauer mit den majestätischen Tulkun bekannt.

„Avatar: The Way of Water“ stammt aus der Feder von James Cameron, der es unter anderem mit Filmen wie „Titanic“ und „Terminator“ zu Weltruhm gebracht hat. In den Hauptrollen sind Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver und Kate Winslet zu sehen. Früher oder später wird die Disney-Produktion auch auf Disney+ zu sehen sein, hier wurde bislang allerdings noch kein Starttermin kommuniziert.