Kiwix: Offline-Wikipedia als Mac-App

Die mobilen Ausgaben des Wikipedia-Readers Kiwix, die die freie Online-Enzyklopädie auf iPhone und iPad ablegen, haben wir euch bereits mehrfach empfohlen. Wer hin und wieder in Gegenden ohne bzw. mit schlechtem Empfang unterwegs ist, kann damit problemlos die komplett Wikipedia-Datenbank zur Offline-Nutzung auf dem eigenen Gerät zu speichern.

Für die deutsche Wikipedia (Stand: Mai 2020) werden ~12GB (ohne Bilder) bzw. ~37GB (mit Bildern) freier Speicherplatz auf eurem Mac benötigt.

Das spendenfinanzierte Kiwix-Projekt bietet auch eine Mac-Version seines Offline-Wikipedia-Readers an, die jetzt in Version 2.1 vorliegt. Das große Update überarbeitet die Fensteransicht der seit 2018 unangetasteten App und erweitert diese um eine Seitenleiste, mit deren Hilfe sich schnell zwischen unterschiedlichen Nachschlagewerken hin und her springen lässt.

Kiwix kann nämlich nicht nur die Wikipedia anzeigen, der Offline-Reader versteht sich auch auf StackExchange-Inhalte, das Ubuntu User Wiki oder die Zitate-Referenz „Wikiquote“.

Die neue Mac-App wartet in Version 2.1 hier auf euch – der ebenfalls erhältliche Mac App Store-Download wurde noch nicht aktualisiert .

Die passenden Datenbanken im ZIM-Format könnt ihr euch hier aus dem Netz laden.