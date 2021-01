Kiwix: Kostenlose Offline-Wikipedia mit neuen Funktionen

Die Kiwix-Anwendungen sind für iPhone, iPad und Mac verfügbar und stellen die einfachste und bequemste uns bekannte Möglichkeit die Internet-Enzyklopädie Wikipedia komplett aus dem Netz zu laden, um das Nachschlagewerk auch ohne anliegende Internetverbindung jederzeit lesen und durchstöbern zu können.

Die für iPhone und iPad erhältliche Kiwix Universal-App steht jetzt in Version 1.14 zum Download bereit und arbeitet weiter an allgemeinen und iPad-spezifischen Verbesserungen, wie sie bereits vom vergangenen Dezember-Update angegangen wurden.

Auf dem iPad hat sich Kiwix von der Seitenleiste verabschiedet und setzt nun auf eine schlichte, neue Navigation, die alle Bedienelemente in der oberen Leiste der Benutzeroberfläche ablegt. Die neue Schaltfläche mit dem Würfel zeigt euch auf Wunsch einen zufälligen Artikel der aktuell geöffneten Offline-Datenbank an.

Wiki-Abbilder in mehreren Sprachen

Bei den Datenbanken handelt es sich um sogenannte zim-Dateien, die direkt innerhalb der Kiwix-App geladen werden können. Hier könnt ihr beispielsweise die komplette deutsche Wikipedia mit Bildern als 32GB großes Abbild laden, gleichzeitig aber auch die spezielle „Zusammenstellung Physik“ der englischen Wikipedia laden, die nur leichte 77MB auf die Waage bringt.

Neben der Schaltfläche für zufällige Artikel bietet die neue Kiwix-App auch einen Button an, der euch zurück zur Hauptseite bringt. Werden die beiden neuen Tasten länger gedrückt, gestattet ein Kontextmenü die Aktion auf eine ausgewählte Datenbank anzuwenden und erlaubt es so schnell zwischen mehreren Wikis hin und her zu springen.

Zudem integriert das Update eine neue Link-Vorschau, die bei einem längeren Druck auf Artikel-Links eingeblendet wird.

Die Kiwix-Apps und alle in ihnen angebotenen Wiki-Downloads sind vollständig kostenlos und spendenfinanziert.

Kiwix für iOS und iPadOS

Kiwix für macOS