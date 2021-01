Ausnahme-Planer Sorted: Jetzt auch auf dem Mac

Die Bewertung einer neuen Kalender-Applikation ist in etwa vergleichbar mit der einer neuen Matratze. Zwar lässt sich nach dem ersten Blick und einem kurzen Probesitzen schon grob erkennen, ob diese grundsätzlich infrage kommt, eine richtiges Fazit darf jedoch frühestens nach einer Woche Dauereinsatz gezogen werden.

Entsprechend bitten wir um Verzeihung, dass wir die jetzt auch für den Mac verfügbare Sorted-App, eine Mischung aus Kalender, Aufgabenplaner und persönlichem Projekt-Manager, noch nicht bewerten wollen bzw. können.

Kalender, Aufgabenplaner, Projekt-Manager

Aufmerksam wollen wir euch auf den Ausnahme-Planer trotzdem machen, der seinerseits eher mit Things als mit Apples Standard-Kalender konkurriert.

Die ehemals ausschließlich als iPhone-Anwendung erhältliche Applikation, lässt sich seit Ausgabe von Version 3.6 auch auf dem Mac installieren und setzt sowohl hier als auch auf Apples Mobilgeräten auf ein klassisches Freemium-Modell: Die App ist mit ihren Basis-Funktionen kostenlos, zum Freischalten der Pro-Funktionen muss einmalig gezahlt werden. Allerdings lassen sich alle Pro-Funktionen 14 Tage lang ausprobieren.

Kostenlose App, kostenpflichtige Pro-Funktionen

Hat euch der 2-Wochen-Test überzeugt, liefert euch die Pro-Version auf dem Mac für aktuell 27 Euro die folgenden Zusatz-Funktionen: Auto Schedule, Termine Neuorganisieren, Termine Duplizieren, Termine Verbinden, iCloud Sync, Anhänge, Auto-Backup, alternative App-Icons und einen Passcode-Schutz.

Sorted bietet viele kluge Funktionen an, die nur auskosten kann, wer täglich mit seinem Kalender arbeitet und diesen nicht nur für Geburtstage und den gelegentlichen Frisör-Termin nutzt. Solltet ihr euch in dieser Zielgruppe verorten, dann empfehlen wir euch den Testlauf der App, die jedem Kalendereintrag eine Checkbox voranstellt und alle Termine, Aufgaben und To-Dos in einem zusammenfassenden Zeitplan präsentiert.