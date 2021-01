ARD und ZDF: Im Schul-Lockdown drei Wochen Sonderprogramm

KiKA, der Kinderkanal von ARD und ZDF hat angekündigt mit Programm- und Online-Angeboten auf die nun beschlossene Fortführung der Corona-Maßnahmen reagieren zu wollen.

Ab dem 11. Januar soll es für insgesamt drei Wochen ein Sonderprogramm auf allen KiKA-Plattformen geben.

Zusätzlich haben ARD und ZDF angekündigt das Angebot an Lerninhalten zu vergrößern. So soll der Bildungskanal ARD-alpha ab kommender Woche unter der Überschrift „Schule daheim“ Lernformate für alle Schularten und Fächergruppen, wie es in einer DPA-Meldung heißt.

Mit #ZeitFür werden Kinder und Familien zuhause medial begleitet – mit Premieren des Geschichtsformates „Triff…“ (KiKA/WDR/HR) und den lehrreichen Kurzclips „Triff berühmte Künstlerinnen“, Wissens-Beiträgen auf allen KiKA-Plattformen wie „Pia und das wilde Wissen“ (BR), Filmen zum Entspannen und Beschäftigungstipps. Dazu zeigt KiKA erstmals die informativen Online-Only-Angebote „CheX! Die Checker-Webshow“ (BR) und die Wissensclips „Die Abenteuer des jungen Marco Polo – SHORTIES!“ (MDR) zur gleichnamigen Animationsserie. Ab 11. Januar gibt es für insgesamt drei Wochen Sonderprogrammierungen auf allen KiKA-Plattformen.

Die Angebote im Überblick

„ZeitFür“ – Unterhaltung und Information am Vormittag

Starke Marken wie „Feuerwehrmann Sam“ und „Superwings“ (beide KiKA) finden Jüngere, die auf die Betreuung in Kindertagesstätten und Vorschulen verzichten müssen, ab 9:30 Uhr im Programm. Modern aufgelegte Klassiker wie „Das Dschungelbuch“ (ZDF) bieten ab 10:25 Uhr für Grundschulkinder eine Verschnaufpause nach der ersten Homeschooling-Einheit am Tag. Direkt im Anschluss informiert „logo!“ (ZDF) mit Nachrichten aus aller Welt, verständlich erklärt.

„ZeitFür“ – Fiktionales für die ganze Familie am Mittag

Ab 11:15 Uhr schafft KiKA mit einem neuen Spielfilm-Platz Zeit für die Familienunterhaltung. Mit Highlights wie der Filmreihe „Vater hoch vier“ (KiKA), „Amelie rennt“ (rbb) oder „Hauptsache Bären“ (NDR) ist Abwechslung und Spannung garantiert. Die kuratierte Auswahl zeigt Kinderfilme, die größtenteils auf originären Geschichten basieren und sich durch eine breite Ansprache auszeichnen. Alle Inhalte sind auch im KiKA-Player abrufbar.

„ZeitFür“ – Wissen im KiKA-Player und auf kika.de

Die vielfältigen Wissensformate werden auf kika.de und im KiKA-Player gebündelt und auf den Startseiten und als Red-Button-Teaser hervorgehoben. Auf dem „KiKA – besser.wissen“-Channel sind die Filme, Magazine und Dokumentationen schnell auffindbar, ergänzend auch Online-Only-Formate wie „CheX! Die Checker-Webshow“ (BR).

#ZeitFür: Neues aus der KiKANiNCHEN-Welt für Vorschüler*innen