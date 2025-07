Kindle Scribe: Update bringt KI-Werkzeuge und neue Notizfunktionen

Amazon erweitert den Funktionsumfang des Kindle Scribe. Mit dem Software-Update auf Version 5.18.4 erhalten Nutzerinnen und Nutzer erstmals Zugriff auf generative KI-Werkzeuge, die bei der Strukturierung und Lesbarkeit handschriftlicher Aufzeichnungen helfen sollen.

Die neuen Funktionen stehen ab sofort auf allen Kindle Scribe Geräten zur Verfügung. Sowohl auf der ersten Generation von 2022 als auch auf dem Nachfolger von 2024.

„Geschriebenes verfeinern“ verbessert Lesbarkeit

Zentraler Bestandteil des Updates ist die Möglichkeit, handschriftliche Einträge in eine einheitliche Schreibschrift zu übertragen. Diese Umwandlung erleichtert laut Herstellerangaben das Lesen, Überarbeiten und Markieren der Notizen. Nutzer wählen dafür im Menü die Option „Geschriebenes verfeinern“. Das Original bleibt dabei erhalten, während die überarbeitete Version in das bestehende Notizbuch eingefügt wird.

Alle Änderungen lassen sich weiterhin mit dem Eingabestift bearbeiten. Markierungen, Durchstreichungen oder Hervorhebungen funktionieren wie gewohnt, auch in der automatisch umgewandelten Darstellung.

Ergänzend dazu kann das neue System handschriftlich erstellte Notizen automatisch in Stichpunkten zusammenfassen zu lassen. Die Funktion lässt sich über ein Symbol im oberen Bildschirmbereich aufrufen und verarbeitet wahlweise einzelne Seiten oder das komplette Notizbuch. Die generierten Zusammenfassungen können in Tonfall und Länge angepasst und auf Wunsch in einer gut lesbaren Schreibschrift dargestellt werden. So sollen sich die Inhalte leichter teilen und weiterverwenden lassen.

Mehrsprachige Handschrifterkennung

Das aktuelle Update erweitert zudem die Sprachauswahl für die Handschriftumwandlung. Künftig können Notizbücher eine eigene Spracheinstellung erhalten. Unterstützt wird jetzt auch die automatische Erkennung und Umwandlung handschriftlicher Einträge in Deutsch.

Das Update wird schrittweise drahtlos verteilt. Alternativ steht es auf der Amazon-Webseite zum manuellen Download bereit. Wer das Update per USB-C-Kabel installieren möchte, kann die Softwaredatei manuell auf das Gerät übertragen und das Update anschließend im Einstellungsmenü anstoßen.