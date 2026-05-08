Kindle-Update bringt Dunkelmodus, Formen, Bildnotizen

Amazon verteilt mit Version 5.19.4 ein neues Softwareupdate für mehrere Kindle-Modelle. Im Mittelpunkt steht dabei erstmals ein systemweiter Dunkelmodus für die Farbgeräte der Kindle-Reihe. Zudem erweitert Amazon die Schreibfunktionen des Kindle Scribe und arbeitet offenbar weiter an Korrekturen rund um importierte Inhalte und die Bedienoberfläche.

Dunkelmodus erstmals auf Farb-Kindles

Mit dem Update erhalten der Kindle Colorsoft und der Kindle Scribe Colorsoft einen systemweiten Dunkelmodus. Dieser invertiert die Darstellung der Benutzeroberfläche und zeigt helle Schrift auf dunklem Hintergrund an. Eine Option, die bei Farbgeräten bislang nicht systemweit angeboten wurde.

Laut Amazon soll die Funktion das Lesen bei schlechten Lichtverhältnissen angenehmer machen. Aktivieren lässt sich der Modus direkt über die Schnellaktionen oder über die Anzeigeeinstellungen des Geräts. Das Update wird automatisch installiert, sobald sich die Geräte im Ruhemodus befinden und mit dem Internet verbunden sind. Alternativ stellt Amazon die Aktualisierung auch manuell über seine Support-Seiten bereit.

Neues Lieblings-Tablet? Das Kindle Scribe Colorsoft im Test

Das Update wird derzeit für mehrere aktuelle Modelle verteilt. Dazu zählen unter anderem der Kindle Paperwhite der zwölften Generation, der Kindle Colorsoft sowie ältere und neuere Varianten des Kindle Scribe. Die Verteilung erfolgt allerdings nicht gleichzeitig für alle Geräte, was bei Kindle-Updates inzwischen häufiger vorkommt.

Diese Neuerungen bringt Version 5.19.4

Systemweiter Dunkelmodus: Der systemweite Dunkelmodus wurde hinzugefügt, um ein komfortableres Anzeige-Erlebnis bei schlechten Lichtverhältnissen zu ermöglichen. Aktiviere ihn über die Schnellaktionen (wische vom oberen Bildschirmrand nach unten) > „Dunkelmodus“, oder in den Einstellungen > „Bildschirm und Helligkeit“ > „Aussehen“ > „Dunkelmodus“. Leistungsverbesserungen, Fehlerkorrekturen und weitere allgemeine Verbesserungen. Formen: Es wurden Formen zur Schreibwerkzeugleiste hinzugefügt, um sie schnell einfügen zu können. Außerdem gibt es jetzt intelligente Formen: Zeichne eine Form mit einem Strich und halte den Stift am Ende gedrückt, damit sie automatisch in eine saubere Form umgewandelt wird. Handschriftliche Notizen auf Bildern: Du kannst jetzt deinen Eingabestift verwenden, um per Hand auf Bilder in eBooks mit verbessertem Schriftsatz und in Word-Dokumenten, die an Kindle gesendet wurden, zu schreiben.

Neue Schreibfunktionen für den Kindle Scribe

Parallel erweitert Amazon die Notizfunktionen des Kindle Scribe. Neu hinzugekommen sind Formen in der Werkzeugleiste. Nutzer können damit geometrische Elemente schneller einfügen. Zusätzlich erkennt das Gerät nun grob gezeichnete Formen automatisch und wandelt diese in saubere Linien um, wenn der Stift kurz auf dem Display gehalten wird.

Darüber hinaus unterstützt der Kindle Scribe jetzt handschriftliche Notizen direkt auf Bildern innerhalb von eBooks und Word-Dokumenten, die an Kindle übertragen wurden. Die Funktion richtet sich vor allem an Nutzer, die Dokumente kommentieren oder Inhalte markieren möchten.

Neben den sichtbaren Neuerungen nennt Amazon auch allgemeine Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen. In Nutzerforen wird zudem berichtet, dass Probleme mit importierten Dokumenten und lokal übertragenen Inhalten teilweise behoben wurden.