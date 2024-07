Tolino Vision Color: Tolino startet neuen E-Reader mit Eingabestift

Den farbigen E-Book-Reader Libra Colour des in Kanada ansässigen Unternehmens Kobo konnten wir euch bereits im April präsentieren. Ein Vierteljahr später kommt das Gerät nun auch im Branding der Tolino-Allianz auf dem deutschen Markt und wird hier als Tolino Vision Color angeboten.

Ab heute offiziell verfügbar, kostet das Gerät 199 Euro, der begleitende Eingabestift, Tolino Stylus, ist für 69,99 Euro bei den Partnern der Tolino-Allianz erhältlich. Dazu gehören mit Thalia, Mayersche, Weltbild, Hugendubel und Osiander nicht nur die führenden deutschen Buchhändler, sondern auch Libri mit seinen circa 1.300 unabhängigen Buchhandlungen in ganz Deutschland. Gemeinsam positionieren diese das Doppel aus Tolino Vision Color und Tolino Stylus als perfekt für die Sommer- und Reisezeit geeignet. Ab sofort sind die neuen Produkte bei allen Händlern der Allianz erhältlich.

Notizen, Blättertasten, sonntauglich

Den Tolino Vision Color positioniert man als aktuelles Premiumgerät einer neuen E-Reader-Generation. Zu seinen Funktionen zählen ein 7-Zoll-Farbdisplay, die Möglichkeit zur Hörbuchwiedergabe via Bluetooth sowie eine Notizfunktion, die mit dem Tolino Stylus genutzt werden kann. Hardwareseitig besitzt das Gerät fest verbaute Blättertasten und eine automatisch einsetzende Display-Rotation.

Der Tolino Vision Color bietet mit 32 Gigabyte internem Speicher Platz für zahlreiche E-Books. Mit seinem Gewicht von 200 Gramm und dem vergleichsweise schlanken Design passt das Gerät nicht nur in viele Gepäckstücke, sondern ist auch wassergeschützt und blendfrei, was das Lesen in direkter Sonneneinstrahlung möglich macht.

Hörbücher können drahtlos über Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher wiedergegeben werden. Per WLAN können jederzeit neue E-Books heruntergeladen werden, wobei über vier Millionen Titel verfügbar sind.

Der Tolino Stylus ermöglicht das Markieren von Textstellen und Erstellen von Notizen. Notizbücher lassen sich für Tagebucheinträge, Journaling oder Arbeitsnotizen anlegen. Der Stylus haftet magnetisch an der Seite des E-Readers und verfügt über einen integrierten Radierer.

Der Tolino Vision Color und der Tolino Stylus sind ab sofort bei allen Tolino-Händlern erhältlich. Online bietet etwa Thalia den neuen E-Reader an.

Das Datenblatt des Tolino Vision Color