Neue Trailer: The Legend of Ochi, Wallace & Gromit und Milliarden Mike

Prime Video, Netflix und die Indie-Filmemacher von A24 liefert heute eine Reihe neuer Trailer für kommende Inhalte. Mit True Crime-Dokumentationen, Animationsfilmen und Fantasy-Abenteuern liefern die Branchenriesen dabei neuen Content für verschiedenste Geschmäcker.

Noch ohne Freigabe-Termin: „The Legend of Ochi“

„German Cocaine Cowboy“ und „Milliarden Mike“

Prime Video hat Trailer zu zwei neuen True Crime-Dokumentationen veröffentlicht: „German Cocaine Cowboy – Der Deutsche im Cali-Kartell“ und „Milliarden Mike“. Beide Produktionen stammen aus der Schmiede der Beetz Brothers Film Production und werden als Teil eines dreiteiligen Pakets auf der Plattform verfügbar sein.

„German Cocaine Cowboy“ erzählt in vier Episoden die Geschichte von Joe Marx, einer Hamburger Unterweltfigur, die in den 1990er Jahren bis an die Spitze des kolumbianischen Cali-Kartells aufstieg. Der Trailer gibt einen ersten Eindruck von Marx’ Flucht nach Kolumbien und seiner Verstrickung in das organisierte Verbrechen, nachdem Pablo Escobar ausgeschaltet wurde. Die Serie soll am 10. November auf Prime Video erscheinen.

Eine Woche später, am 17. November, folgt die zweite Dokumentation, „Milliarden Mike“. Die Doku zeichnet ein Psychogramm von Peter „Mike“ Wappler, der sich als Hochstapler einen Namen gemacht hat. In der Produktion wird die Gratwanderung zwischen Wahrheit und Lüge thematisiert, die Wappler in Interviews beschreibt. Seine Betrügereien werden humorvoll, aber auch kritisch dargestellt, und es bleibt dem Zuschauer überlassen, ob er Mikes Geschichten Glauben schenkt oder nicht.

„Wallace & Gromit“ kehren zurück

Für Animationsliebhaber gibt es ebenfalls gute Nachrichten: Am 3. Januar 2025 erscheint auf Netflix der neue Film „Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln“. Der Trailer zeigt das beliebte Duo erneut in einer turbulenten Geschichte, in der Wallace eine Erfindung, einen intelligenten Zwerg, entwickelt, der schließlich ein Eigenleben zu führen scheint. Gromit, der treue Hund und Partner von Wallace, sieht sich gezwungen, die Kontrolle über die Situation zu übernehmen, als ein alter Feind auftaucht, der seine eigenen finsteren Pläne verfolgt. Die Produktion des renommierten Aardman-Studios setzt die lange Tradition der populären Stop-Motion-Filme fortsetzen.

Der neue Trailer verspricht eine humorvolle, aber auch spannungsgeladene Handlung, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen dürfte. Wie in früheren Filmen des Studios sind die Animationen detailliert, die Charaktere liebevoll in Szene gesetzt.

„The Legend of Ochi“

Für Fans des Fantasy-Genres bietet das Studio A24 einen Trailer zu „The Legend of Ochi“, einer kommenden Produktion von Regisseur Isaiah Saxon. Der Film spielt in einem abgelegenen Dorf im hohen Norden und folgt der Geschichte eines Mädchens, das einem mysteriösen Waldwesen, den sogenannten Ochi, begegnet. Als ein Ochi-Junges von seiner Gruppe zurückgelassen wird, begibt sich das Mädchen auf eine abenteuerliche Reise, um das Wesen zurückzubringen. Ein bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer, in dem die Beziehung zwischen Mensch und Natur eine zentrale Rolle spielt.

Mit Helena Zengel, Finn Wolfhard, Emily Watson und Willem Dafoe ist der Film hochkarätig besetzt. Das Erscheinungsdatum von „The Legend of Ochi“ wurde noch nicht bekannt gegeben.