Libra Colour und Clara Colour: Kobo startet farbige E-Book-Reader

Der in Kanada ansässige E-Book-Anbieter Kobo erweitert seine Palette an E-Readern um die ersten Farbmodelle im Portfolio: Den Kobo Libra Colour und den Kobo Clara Colour.

Die neuen Geräte ermöglichen den Konsum von E-Books in Farbe, ohne dabei auf die klassischen E-Ink-Vorteile, wie extrem lange Akkulaufzeiten und eine gute Lesbarkeit im Sonnenlicht verzichten zu müssen.

Neben der Farbanzeige verstehen sich die neuen Modelle auf Bluetooth, was das Hören von Hörbüchern mit drahtlosen Ohrhörern ermöglicht. Die neuen E-Reader sind zudem mit einer verbesserten Beleuchtungstechnologie ausgestattet. Darüber hinaus unterstützt der Kobo Libra Colour den so genannten Kobo Stylus 2, mit dessen Hilfe sich Texte markieren und Notizen (nun auch in Farbe) erstellen lassen.

Beide Geräte werden unter Einsatz recycelter Materialien hergestellt und besitzen einfach reparierbare Komponenten, was die Lebensdauer der Geräte verlängern soll. Die Farbmodelle sind zudem wasserdicht und sollten auch 60 Minuten in zwei Metern Tiefe ohne Wassereintritt überstehen.

Kobo Libra Colour kostet $220

Der Kobo Libra Colour ist mit einem 7-Zoll-Farbdisplay ausgestattet und bietet neben der Möglichkeit, Notizen zu machen und Bücher mit Markierungen zu versehen, satte 32 Gigabyte Speicherplatz. Das ergonomische Design umfasst Blättertasten und die Möglichkeit, im Querformat zu lesen. Der Kobo Libra Colour wird für 220 US-Dollar angeboten.

Der Kobo Clara Colour und der Kobo Clara BW, eine Schwarz-Weiß-Version für Leser, die die klassische Monochrom-Ansicht bevorzugen, bieten 16 Gigabyte Speicher. Der Kobo Clara Colour wird für 150 US-Dollar angeboten, das Schwarz-Weiß-Modell für 130 US-Dollar.

Kobo Clara Colour kostet $150

Die neuen Geräte sollen ab dem 30. April 2024 verfügbar sein. Der Kobo Stylus 2 soll für etwa 70 US-Dollar angeboten werden. Für die neuen E-Reader sind zudem verschiedenfarbige Cases erhältlich. Das so genannte Notebook SleepCover mit Halterung für den Kobo Stylus 2 trägt einen Listenpreis von 40 US-Dollar.

Hierzulande werden die Kobo-Geräte von der Marke Tolino als Tolino Shine und Tolino Shine Color angeboten.