E-Paper in Farbe: BOOX debütiert neue GO-Serie

Der für seine kompakten E-Paper-Geräte bekannte Anbieter Onyx hat heute seine neue GO-Serie vorgestellt, die zum Start aus zwei verschiedenen Geräte-Modellen besteht. Neben dem Go 10.3, das BOOX als Kindle-Scribe-Konkurrent am Markt platziert, liefert das neue Go Color 7 einen Neuzugang in der Kategorie der E-Paper-Geräte mit Farbdisplay.

Go 10.3: Schwarz-Weiße Papieralternative

Das Go 10.3 ist ein besonders flaches Tablet, mit dem der Anbieter auf kreative Köpfe abzielt, die Wert auf digitale Skizzen und Notizen legen.

Mit einem Gewicht von 375 Gramm und einer Dicke von nur 4,6 Millimetern ist das Go 10.3 leichter und dünner als das Kindle Scribe (433 Gramm bei 5,8 Millimetern) und damit vor allem für den mobilen Einsatz konzipiert.

Die Neuvorstellung verfügt über einen 300-PPI-Bildschirm, der auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine klare Darstellung bieten soll, und verfügt über eine neue Benutzeroberfläche, die eine Vielzahl von kreativen Werkzeugen bietet und das Teilen von Notizen über E-Mail und kompatible Apps ermöglicht. Erhältlich ist das Go 10.3 ab sofort für 379,99 Euro.

Go Color 7: E-Paper in Farbe

Das nur 195 Gramm leichte Go Color 7 setzt auf eine farbige E-Paper-Darstellung. Laut BOOX soll eine flüssige Anzeige durch die exklusive BOOX Refresh-Technologie gewährleistet werden können.

Unter der Haube wird der E-Reader von Android 12 angetrieben und integriert den Google Play Store, der die Installation von Drittanbieter-Apps auf 64 Gigabyte Speicher ermöglicht.

Zudem ist das Go Color 7 wasserabweisend und bietet eine automatische Displayrotation sowie dedizierte Seitentasten für einfaches Blättern an. Erhältlich ist das Go Color 7 ebenfalls ab heute. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 279,99 Euro.