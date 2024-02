KI-Erweiterung für Notizen: Jetzt mit eigenen Kommandos

Über die kostenfrei erhältliche Mac-Anwendung NotesOllama haben wir erst kürzlich berichtet. Inzwischen bietet das Open-Source-Projekt Anwendern auch die Möglichkeit, eigene KI-Befehle festzulegen und zu nutzen, und ist damit nun ungleich brauchbarer als noch vor wenigen Tagen. Gestattet uns daher eine erneute Erinnerung an die Erweiterung für Apples Notizen-Applikation.

Die Datei commands.json muss bearbeitet werden

Kurz zum Reinholen: Wenn ihr auf eurem Mac das von Meta kostenfrei angebotene KI-Modell LLaMA installiert und lokal ausführt, dann könnt ihr den Open-Source-Download NotesOllama dafür nutzen, auf dieses auch direkt aus der Notizen-Applikation heraus zu zugreifen.

NotesOllama arbeitet als Plugin und taucht nach dem Ausführen als neue Taste in der Notizen-Applikation auf, die immer dann eingeblendet wird, wenn ihr einen Textbereich ausgewählt habt.

Hier bietet euch NotesOllama dann mehrere Befehle an, die gemeinsam mit dem ausgewählten Text an das KI-Modell LLaMA weitergereicht werden. Die Ausgabe des KI-Modells taucht ihrerseits dann wenige Sekunden später direkt in der Notizen-Applikation auf.

Hier könnt ihr beliebige eigenen Kommandos und Prompts formulieren

Der Entwickler des Projektes hat nun die Möglichkeit geschaffen, nicht mehr nur die fünf vorgegebenen Standardkommandos zu nutzen, sondern diese durch beliebige eigene Kommandos zu erweitern beziehungsweise zu ersetzen.

Dafür muss lediglich die Datei NotesOllama.app/Contents/Resources/commands.json in einem Texteditor eurer Wahl geöffnet und bearbeitet werden. Hier könnt ihr die vorhandenen Kommandos gegen eigene austauschen, anpassen und nach Belieben ergänzen. An die Datei gelangt ihr mit einem Rechtsklick auf die NotesOllama.app und dann durch die Auswahl „Paketinhalt zeigen“.

Diese stehen dann in der Notizen-App auf dem Mac bereit

Schritt für Schritt