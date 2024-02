Apple bietet Ersatzteile für den iMac mit M3-Prozessor an

Apple hat sein Selbst-Reparatur-Programm auf die aktuellen, im Jahr 2023 vorgestellten iMac-Modelle erweitert. Über die speziell für dieses Angebot eingerichtete Webseite lassen sich nun auch Ersatzteile für die beiden Varianten des mit einem M3-Prozessor ausgestatteten iMac bestellen. Apple bietet den Rechner ja mit zwei oder mit vier Anschlüssen an.

Die beiden iMac-M3-Varianten sind bereits im Menü für die Bestellung von Ersatzteilen gelistet. Allerdings steht die Bereitstellung der zugehörigen Reparaturhandbücher noch aus. Apple bietet jedoch schon eine Übersicht mit allen im Rahmen des Reparaturprogramms erhältlichen Ersatzteilen und deren Bestellnummern an. Somit sollten in Kürze auch die restlichen Informationen rund um die im Rahmen von Apples Selbst-Reparatur-Programm verfügbaren Möglichkeiten veröffentlicht werden.

Apple hat die Möglichkeit zur Selbstreparatur inklusive der Bereitstellung von den passenden Anleitungen und einem Ersatzteilvertrieb wohl in erster Linie aufgrund der Forderungen von Verbraucherschützern und Aktivisten zunächst in den USA und vor gut einem Jahr dann auch in Deutschland ins Leben gerufen. Zu den ersten unterstützten Produkten hierzulande gehörten damals das iPhone in den Generationen 12 und 13 sowie das iPhone SE der dritten Generation und auf Mac-Seite das MacBook Air M1 und die drei Mac-Book-Pro-Modelle mit M1-Prozessor.

Lösung als teuer und nicht praktikabel kritisert

Neben Ersatzteilen bietet Apple auch die benötigten Werkzeuge zum Kaufen und Leihen an. Für Kritik sorgten hier allerdings die dabei angesetzten Preise. Privatnutzer haben es nicht nur einfacher, sondern fahren teils auch günstiger, wenn sie ein beschädigtes Produkt zur Reparatur einschicken.

Viele Hoffnungen von unabhängigen Reparaturbetrieben wurden mit der Bereitstellung von Apples Service-Shop ebenfalls zerschlagen. Die Preise für die Ersatzteile seien zu hoch, um damit konkurrenzfähig arbeiten zu können.