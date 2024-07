KI-Energie offenbar wichtiger: Google dürfte Klimaziele verfehlen

Nicht nur Apple arbeitet mit Hochdruck daran, die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens klimaneutral werden zu lassen, auch der Suchmaschinen-Anbieter Google hat sich Ende 2019 ehrgeizige Klimaziele gesteckt. Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen ebenfalls klimaneutral arbeiten.

Doch der kürzlich veröffentlichte Umweltbericht des Unternehmens zeigt, dass Google dieses Ziel derzeit weit verfehlt.

Mehr Energieverbrauch, mehr Emissionen

Statt den CO2-Ausstoß zu verringern, haben Googles Emissionen im Jahr 2023 um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt. Verglichen mit dem Jahr 2019, liegen die im zurückliegenden Kalenderjahr ausgestoßenen Emissionen aktuell sogar 48 Prozent höher.

Der Umweltbericht des Unternehmens führt den signifikanten Anstieg an Emissionen vor allem auf den erhöhten Energiebedarf durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zurück, der zu einem deutlich höheren Stromverbrauch in Googles Rechenzentren führt.

Aktuelle Analysen gehen davon aus, dass eine KI-Anfrage etwa zehnmal so viel Energie benötigt, wie eine reguläre Suchanfrage. In den Vereinigten Staaten und anderen Märkten ist Google bekanntlich dazu übergegangen, jede Suchanfrage auch mit zusätzlichen KI-Ergebnissen anzureichern, die enorme Mengen an Elektrizität benötigen und den CO2-Ausstoß auch zukünftig auf einem vergleichsweise hohen Niveau halten dürften.

KI zehnmal energiehunriger als eine Google-Suche

Gegenüber der Presseagentur AP relativiert Google die eigenen Klimaziele bereits. Kate Brandt, Chief Sustainability Officer von Google, spricht inzwischen davon, dass das Erreichen des Netto-Null-Ziels bis 2030 äußerst ambitioniert sei und viele Unsicherheiten, insbesondere hinsichtlich der Umweltauswirkungen von KI, mit sich bringe.

Entsprechend warnen erste Experten auch schon davor, dass die rasch wachsenden Rechenzentren, die zur Unterstützung von KI-Angeboten benötigt werden, den gesamten Übergang zu sauberer Elektrizität gefährden könnten.

Im Jahr 2023 verbrauchte Google 25.910 Gigawattstunden mehr Energie als im Vorjahr, was mehr als doppelt so viel ist wie vor vier Jahren. Eine Gigawattstunde entspricht etwa der Energiemenge, die ein Kraftwerk, das mehrere hunderttausend Haushalte mit Strom versorgt, in einer Stunde erzeugt.